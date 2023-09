Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des amis américains. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l'occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, dans l'après-midi du 22 septembre (heure locale) à New York aux États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une rencontre intime avec des amis américains.Ce sont des personnes ayant soutenu de tout cœur le Vietnam durant sa lutte pour l'indépendance nationale, apporté de nombreux efforts pour guérir et surmonter les conséquences de la guerre et accéléré le processus de normalisation des relations entre les deux pays ces dernières années.C'est une activité régulière des dirigeants vietnamiens chaque fois qu'ils viennent aux États-Unis pour exprimer leur gratitude pour le soutien précieux des amis américains au Vietnam dans les moments les plus difficiles.Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam et les États-Unis continueraient d'approfondir leur coopération sur les 10 piliers du nouveau cadre des relations, apportant des bénéfices aux peuples des deux pays et contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et le monde.Il a demandé aux amis américains de continuer à motiver et à inspirer la jeune génération, en contribuant davantage à entretenir les relations Vietnam-États-Unis dans un esprit de respect des institutions, d'indépendance, de la souveraineté de chacun et à ce que les États-Unis souhaitent que le Vietnam soit "fort, indépendant, autonome et prospère", pour la paix, la stabilité et le développement dans le monde.Les amis américains ont félicité les succès du Vietnam à travers l'histoire, en particulier ses grandes réalisations obtenues durant 35 ans de Renouveau, tant au niveau national qu'international. Ils se sont déclarés attendre de plus grands progrès dans la cause de la construction et de la protection du pays.En particulier, de nombreux avis ont souligné la signification importante de la récente visite historique du président Joe Biden au Vietnam et la décision des dirigeants des deux pays d'élever les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement. - VNA