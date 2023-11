Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Forum des affaires Turquie-Vietnam. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Lors de sa visite officielle en Turquie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au Forum d'affaires Turquie-Vietnam, le matin du 30 novembre (heure locale), dans la capitale Ankara.

Lors du forum, près de 200 chefs d'entreprise vietnamiens et turcs ont été informé du potentiel et des besoins de chaque partie en matière d'investissement et de coopération commerciale. Ils ont partagé des leçons réussies en matière de coopération et d’investissement.

S'exprimant à cet événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a informé de l'orientation du développement du pays et déclaré que le Vietnam se concentrait et souhaitait coopérer dans les domaines de l'économie numérique, de la transformation verte, de l'économie circulaire, de l'économie de la connaissance et de l'économie du partage.

Le Vietnam prend la science, la technologie et l’innovation comme le nouveau moteur du développement. Le Vietnam crée les conditions favorables aux grandes entreprises de haute technologie et de gestion expérimentées, notamment les entreprises turques, à investir et faire des affaires au Vietnam, a-t-il ajouté.

Pham Minh Chinh a déclaré que les possibilités de coopération entre le Vietnam et la Turquie étaient encore très vastes, mais que le mécanisme de coopération s'avère modeste.

Le Vietnam demande à la Turquie de reconnaitre l’économie de marché du Vietnam et de négocier un accord de libre-échange avec le Vietnam... afin de créer des conditions favorables aux investissements des entreprises des deux pays.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam continuait d'améliorer l'environnement d’investissements afin que les entreprises, y compris les entreprises turques, puissent investir et faire des affaires efficacement au Vietnam.

Le PM Pham Minh Chinh (droite) et le président du groupe IC Holding, Ibrahim Cecen. Photo:VNA Il s’est déclaré convaincu que dans les temps à venir, la coopération économique entre les deux pays atteindrait de nouveaux sommets, avec une efficacité croissante, notamment grâce aux contributions positives et proactives des communautés d'affaires des deux pays.

Le même matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le président du conseil d'administration et les dirigeants du groupe IC Holdings de Turquie.

Lors de la réunion, les dirigeants du groupe IC Holdings ont souhaité continuer à élargir la coopération et les opportunités d'investissement au Vietnam dans les domaines des infrastructures essentielles, de l'énergie et des soins de santé.

Pham Minh Chinh a demandé au groupe IC Holdings de coopérer et de rechercher des opportunités d'investissement dans d'autres projets d'investissement spécifiques dans les domaines forts du groupe et auxquels le Vietnam donne la priorité, en particulier les infrastructures stratégiques des routes, des voies maritimes, de l'aviation, l'industrie, l’énergie, le tourisme, les villes intelligentes... -VNA