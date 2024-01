Le gouvernement a agi de manière énergique, confiante, proactive, flexible et créative pour "surmonter les vents contraires", "renverser la situation", "changer l’état d’esprit", et trois percées stratégiques fixées par la résolution du 13e Congrès national du Parti : le perfectionnement des institutions, la modernisation des infrastructures et le développement des ressources humaines.