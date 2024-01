Hanoi (VNA) - En déplacement dans la province de Cao Bang (Nord), dimanche soir, 31 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité l’Espace culturel des ethnies de cette localité septentrionale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh accueille le Nouvel An avec des habitants de Cao Bang. Photo : VNA

Le Premier ministre estime qu'avec le nouvel élan, en 2024, les gens continueront à promouvoir un esprit de grande solidarité, à promouvoir les mouvements d'émulation et que toute la province parviendra à atteindre avec succès les objectifs et les tâches de 2024, contribuant à la mise en œuvre réussie de la Résolution du 13e Congrès du Parti.

Il a aussi assisté à un spectacle et à un feu d’artifice marquant l’arrivée de 2024, avant de se rendre dans la rue piétonne Kim Dông, dans la ville de Cao Bang, pour assister à différents activités culturelles et à des jeux populaires.

Dimanche soir, l’ensemble du pays accueille le Nouvel An avec faste

À Hanoi, à la place Dông Kinh Nghia Thuc, au bord du lac de l’Épée restituée, un programme de compte à rebours a réuni une foule nombreuse dans une ambiance effervescente.



"En voyant les gens se promener, tous heureux et excités, je me sens aussi très excité. Même si je suis vieux, mon âme se sent rafraîchie”, s'est réjouie une habitante.



«En me mélangeant au flux des gens, jeunes et moins jeunes, je sens que mon âme rajeunit. J'espère que mon pays deviendra de plus en plus développé et que la ville deviendra plus moderne», a partagé une autre.



À Hô Chi Minh-ville, les gens se rassemblaient dans les meilleurs endroits pour voir les feux d’artifice, notamment dans la rue piétonne Nguyên Huê et aux parcs du quai Bach Dang et de la rivière Sài Gon.



“Je souhaite que Hô Chi Minh-ville se développera davantage sur le plan économique. Je souhaite aussi de la santé, de la joie et du bonheur pour ma famille et moi-même”, a indiqué Thu Thao, une habitante de l’arrondissement de Binh Tân. – VOV/VNA