Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion virtuelle sur le travail de prévention et de lutte contre le COVID-19. Photo : VNA

Lors d'une réunion virtuelle sur le travail de prévention et de lutte contre le COVID-19, le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a apprécié que la situation de la pandémie reste compliquée et imprévisible, menaçant de provoquer des flambées n'importe où et n'importe quand.En ce sens, il a demandé de rester vigilant, de ne pas céder à la complaisance et d'apprendre des expériences et des leçons pour accroître l'efficacité des efforts anti-épidémiques dans la nouvelle situation.Il a souligné que les secteurs et les localités doivent accorder la plus haute priorité au contrôle de la quatrième vague de contagion afin de retrouver au plus vite la stabilité et de revenir à la vie normale, en tant que contribution à la réalisation du double objectif d'arrêter la propagation de la l'épidémie, la stabilisation de l'économie et la protection de la santé publique.D'autre part, il a exhorté à acheter des vaccins avec la quantité et la rapidité la plus élevée possible, à accélérer le transfert de technologie de production de vaccins, à accélérer les essais de candidats vaccins et à développer une stratégie de vaccination rapide dans toutes les localités.Le dirigeant a également confié aux ministères, secteurs et localités la préparation de scénarios de prévention et de contrôle du COVID-19 et l'organisation des examens de fin d'études secondaires. - VNA