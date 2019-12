Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la conseillère d'État du Myanmar Aung San Suu Kyi (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) – Mardi matin, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu un entretien avec la conseillère d'État du Myanmar Aung San Suu Kyi.

Lors de l’entretien, la conseillère d'État Aung San Suu Kyi et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc ont hautement apprécié le partenariat de coopération intégral entre les deux pays avec de forts développements; en particulier, les deux parties maintiennent régulièrement des visites et des contacts de haut niveau, ainsi que des mécanismes de coopération bilatérale, dont le comité mixte de coopération bilatérale et le sous-comité mixte du commerce; en saluant la signature du programme d’action sur la mise en œuvre du partenariat de coopération intégral Vietnam-Myanmar pour la période 2019-2024.

S'agissant de la coopération en matière de sécurité et de défense, les deux parties ont convenu d'élargir la coopération dans la marine, la médecine militaire, l'industrie de la défense, la logistique, le sauvetage, la coopération entre armées, la gestion des frontières, le renseignement de la défense, la lutte contre la criminalité transnationale, le terrorisme, l'immigration clandestine, le blanchiment d'argent...; de ne pas permettre aux individus et aux organisations d'utiliser le territoire d'un pays pour mener des activités contre l'autre; d’accélérer les négociations et la signature d'accords d'extradition et de transfèrement des personnes condamnées ; de protéger les informations confidentielles.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remercié le gouvernement du Myanmar d'avoir accepté d'importer des fruits du dragon vietnamiens, d’avoir levé un certain nombre d'obstacles pour les entreprises vietnamiennes. La conseillère d'État du Myanmar a reconnu les propositions du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc sur la continuation à créer des conditions favorables et à réduire les obstacles techniques aux produits d’exportation du Vietnam, à rétrécir la liste des produits d’importation du Vietnam qui doivent être autorisés dans le contexte de l'intégration et de la libéralisation régionales, à créer des conditions permettant aux entreprises vietnamiennes d'avoir accès à davantage d'opportunités d’investissement et d’affaires au Myanmar, à accélérer le processus d'octroi de licences, à avoir des mécanismes et des politiques d'incitation pour les investisseurs vietnamiens, à faciliter les bureaux de représentation/succursales des banques vietnamiennes pour qu'elles fonctionnent efficacement au Myanmar.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué le Myanmar proposant la possibilité de créer un parc industriel vietnamien au Myanmar, demandant aux ministères et aux entreprises des deux pays d'étudier en détail. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien encourage et soutient les entreprises vietnamiennes souhaitant investir au Myanmar, en considérant le marché birman comme un marché clé dans l’avenir, et saluant les entreprises du Myanmar à investir au Vietnam.

Les deux dirigeants ont également échangé des orientations pour promouvoir la coopération dans d'autres domaines potentiels tels que l'agriculture, les télécommunications, l’exploitation minière, l'énergie, la construction... Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux ministères, secteurs, associations et entreprises des deux pays de promouvoir la coopération dans les domaines de l'aquaculture et de la transformation des produits aquatiques, de la riziculture, de la culture des plantes industrielles, du reboisement, de l'exploitation et de la transformation des produits sylvicoles.

La conseillère d'État Aung San Suu Kyi a accepté d'examiner et de créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes déploient des câbles à fibres optiques et des infrastructures de télécommunications ; participent à des projets de technologie de l'information dans des agences d'État, à des projets de développement social, à l'e-gouvernement; investissent et fassent des affaires dans le secteur gazo-pétrolier; investissent dans les projets d'infrastructure, de logement, d'exportation et la production de matériaux de construction ainsi que dans d'autres domaines potentiels.

Les deux parties ont affirmé maintenir une coopération étroite lors des forums régionaux et internationaux, en particulier dans le cadre des Nations Unies et de l'ASEAN ainsi que d'autres mécanismes de coopération sous-régionaux tels qu’ACMECS, CLMV, GMS, EWEC...

Les deux parties ont convenu de l'importance de maintenir la paix, la stabilité et la coopération en mer Orientale; régler pacifiquement les différends sur la base du respect du droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982), en garantissant la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol; respecter les procédures diplomatiques et juridiques, ne pas recourir à la force ni menacer d’y recourir; s'engager à soutenir la mise en œuvre pleine et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) et les efforts visant à élaborer le Code de conduite en mer Orientale (COC) de manière efficace, substantielle et juridiquement contraignante.

Après leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature et de remise de trois documents de coopération importants, dont le plan d'action pour la mise en œuvre du partenariat de partenariat intégral Vietnam-Myanmar pour la période 2019-2024, le mémorandum de coopération sur l'agriculture et le développement rural, et le mémorandum de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères ; ainsi qu’à la cérémonie de remise de la note diplomatique amendant l’Accord d'exemption de visa aux titulaires de passeport ordinaire des deux pays et à la rencontre avec la presse des deux pays. -VNA