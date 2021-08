Prélever des échantillons pour les tests du COVID-19 . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué le 5 août un télégramme demandant aux ministères, secteurs et localités d'accélérer la mise en œuvre et la surveillance des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie sous la direction du gouvernement.

Le Premier ministre a demandé le déploiement immédiat de tests de dépistage du COVID-19 dans les zones à haut risque, chez les personnes à haut risque d'infection ou représentant de symptômes tels que toux, fièvre… pour la détection précoce des cas d'infection.

Il faut préparer de manière complète et proactive les ressources humaines, les installations et équipements médicaux, notamment mobiliser les ressources sanitaires du secteur privé, afin de réduire le taux de cas graves et de décès.

Il est nécessaire d'accélérer la vaccination ; d'organiser de nombreux points d'injection fixes et mobiles ; de faciliter et d'assurer la sûreté des personnes vaccinées ; de préparer un système de stockage des vaccins.

L'Hôpital Hoan My réservé aux patients de COVID-19 à Thu Duc. Photo: VNA

Les politiques de soutien lancées par le gouvernement en faveur des entreprises et personnes impactées par le coronavirus doivent être mises en œuvre pleinement et en temps opportun. Le ministère des Finances, en collaboration avec d'autres ministères et organes compétents, doit étudier et soumettre des politiques d'exonération, de réduction fiscales et d'autres mesures visant à soutenir les entreprises et personnes touchées par l'épidémie.

Le Premier ministre a également demandé de renforcer la participation de l'ensemble du système politique, du ressort central et local, et de tous les habitants dans la lutte contre le COVID-19, pour leur propre santé, la communauté et le développement du pays.-VNA