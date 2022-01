COVID-19: vaccination d'habitants de l'arrondissement de Dông Da à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté à améliorer les capacités du système de santé, en particulier la médecine préventive et les établissements de santé locaux, lors d’une conférence organisée jeudi à Hanoï.

Cette conférence du ministère de la Santé a été organisée à la fois en présentiel et par visioconférence, réunissant des représentants des 63 villes et provinces du pays.

Lors de l’événement, Pham Minh Chinh a souligné que le secteur de la santé devait continuer à chercher à améliorer les mécanismes et le fonctionnement des établissements de santé de niveau communal pour assurer dans l'immédiat la réponse à l'épidémie de COVID-19.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Le secteur doit attacher de l’importance au question du personnel de sorte de pouvoir assurer progressivement un effectif suffisant, améliorer la qualité des ressources humaines à tous les niveaux, a indiqué le chef du gouvernement.

Selon lui, il est également nécessaire de renforcer la gestion publique des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux, et de mobiliser des ressources sociales pour les activités de la protection, des soins et de l'amélioration de la santé du peuple.

Pham Minh Chinh a en outre demandé au secteur d’accélérer la campagne de vaccination tout en assurant la sécurité et l’efficacité.

Panorama de la conférence. Photo: VNA

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré apprécier les réalisations du secteur de la santé en 2021, dont la mise en place de plus de 700 postes de santé communaux mobiles, ce pour aider les habitants à accéder plus rapidement aux services de santé. En outre, plus de 300.000 cadres, soldats et policiers avaient été mobilisés pour assister les localités dans la mise en œuvre et le renforcement de la distanciation sociale.

Le secteur de la santé a contribué à l'élaboration de la stratégie vaccinale, à la promotion de la diplomatie vaccinale, à la création du Fonds des vaccins..., et a lancé la plus grande campagne de vaccination gratuite jamais réalisée pour l'ensemble de la population, a rappelé le Premier ministre. -VNA