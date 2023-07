Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé jeudi 27 juillet pour promulgation le document 687/TTg-KTTH sur les solutions pour améliorer l’accès des entreprises au crédit bancaire, réduire les taux d’intérêt des prêts bancaires et réorganiser les activités de commerce de l’assurance.

Photo d'illustration: baochinhphu.vn

Il a demandé à la Banque d’État du Vietnam (BEV) d’assumer la responsabilité principale et de se coordonner avec les organes concernés pour continuer à mettre en œuvre de manière drastique, efficace et opportune les tâches et solutions prévues dans les résolutions n°01/NQ-CP du 6 janvier 2023 et n°97/NQ-CP du 8 juillet 2023, et d’autres résolutions pertinentes du gouvernement.L’objectif consiste à affectuer une gestion proactive, opportune, flexible, conforme à la réalité et efficace de la politique monétaire ; une coordination synchrone, étroite, harmonieuse avec la politique budgétaire expansionniste raisonnable et ciblée pour prioriser la suppression des difficultés pour la production et les affaires, promouvoir la croissance en association avec la stabilisation macroéconomique, le contrôle de l’inflation et l’assurance des grands équilibres de l’économie.Dans le même temps, il faut inspecter, examiner et superviser dans le courant de ce mois-ci les activités d’octroi de crédit des banques commerciales et mettre en place des solutions substantielles et efficaces pour augmenter rapidement l’accès au crédit des entreprises et des particuliers, la capacité de l’économie à absorber les capitaux, assurer la sécurité des opérations des établissements de créditLe chef du gouvernement a demandé à la BEV d’assumer la responsabilité principale et de se coordonner avec les agences concernées pour trouver des solutions susceptibles d’accélérer la mise en œuvre d’un programme de bonification des taux d’intérêt des prêts de 40.000 milliards de dôngs (environ 1,7 milliard de dollars) et d’un autre de 120.000 milliards de dôngs (environ 5,1 milliard de dollars) de prêts pour l’achat de logements sociaux.Il faut inspecter, examiner et superviser dans les plus brefs délais la mise en œuvre de la réglementation sur le rééchelonnement des dettes, aidant les entreprises à atténuer les difficultés immédiates, redresser les activités de production et d’affaires, selon le texte.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé à la BEV de se coordonner avec le ministère des Finances pour inspecter, contrôler et superviser les activités de fourniture de services d’assurance et de vente d’assurance par l’intermédiaire des banques ; et des activités des compagnies d’assurance pour traiter les infractions éventuelles et remettre de l’ordre dans ce domaine. – VNA