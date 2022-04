La construction de l’autoroute Cam Lo - La Son est accélérée pour achever les travaux en septembre 2022. Photo d’illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a signé le document officiel n° 307/CD-TTg du 8 avril 2022 relatif à l'accélération de la mise en œuvre et du décaissement des aides publiques au développement (APD) et des prêts à conditions préférentielles étrangers.



Selon ce document, actuellement, le COVID-19 est globalement sous contrôle à l'échelle nationale. Promouvoir le décaissement des investissements publics, dont APD et prêts à conditions préférentielles étrangers, est l'une des mesures importantes pour relancer l'économie et atteindre les objectifs socio-économiques de 2022.



Cependant, le décaissement des APD en 2022 demeure lent, ce qui affecte la dynamique de reprise économique. Selon un rapport du ministère des Finances, le décaissement des APD du budget central jusqu'au 31 mars 2022 n'a atteint que 0,99% du plan.



Pour l'accélérer, le Premier ministre demande aux ministères, agences centrales et locales de continuer à appliquer les résolutions du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, ainsi que les directives du Premier ministre, en la matière. Il faut considérer le décaissement des APD comme l'une des principales tâches politiques de 2022 et des années suivantes.



Les ministères, agences et localités aux décaissements lents doivent clarifier les responsabilités et proposer des solutions appropriées pour lever les obstacles, tout en assurant la qualité des projets et l’efficacité de l’utilisation des APD.



Le ministère du Plan et de l’Investissement doit soumettre au gouvernement avant le 15 avril des réglementations sur la simplification des processus et procédures afin de supprimer rapidement les difficultés et obstacles au décaissement....



Les ministres, les chefs des organes ministériels et des agences gouvernementales, les présidents des Comités populaires des provinces et des villes relevant du ressort central, les chefs des unités bénéficiaires d’APD, sont chargés d'organiser la stricte application des mesures stipulées dans ce document officiel. -VNA