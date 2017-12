La récolte des pommes de lait dans la commune de Vinh Kim, district de Chau Thanh, province de Tien Giang. Photo: VNA



Tien Giang (VNA) - La Sarl de production et de transformation agricoles Cat Tuong, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Comité populaire de la province de Tien Giang (Sud) ont organisé mardi une cérémonie de publication de l'exportation du premier lot de pommes de lait du Vietnam vers les États-Unis.

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Tran Thanh Nam, le delta du Mékong dénombre environ 5.000 ha de pommes de lait concentrées dans la province de Tien Giang et la ville de Can Tho. Les États-Unis sont le 3e plus grand débouché pour les fruits et légumes vietnamiens avec une valeur d'exportation de 84,5 millions de dollars en 2016, soit une hausse de 44,2% en un an. Il s'agit d'un marché potentiel pour les fruits vietnamiens. Le Vietnam est également le premier pays à exporter l​a pomme de lait dans ce pays.

Selon le Département de protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la pomme de lait du Vietnam doit répondre à trois exigences : culture dans des zones enregistrées et placées sous la surveillance de la partie américaine, usine d’irradiation et entreprisse d’emballage certifiées par la partie américaine.



Avec le litchi, le longane, le ramboutan et le pitaya, la pomme de lait sera le 5e fruit vietnamien exporté aux États-Unis.​ -VNA

​