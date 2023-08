Cérémonie d'ouverture du premier festival d'échange culturel Vietnam - Japon à Okinawa. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Le premier festival d'échange culturel Vietnam - Japon dans la préfecture japonaise d’Okinawa a été organisé avec succès au parc Makisi, dans la ville de Naha, par l'Association des Vietnamiens à Okinawa en collaboration avec le consulat général du Vietnam à Fukuoka.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la consule générale du Vietnam à Fukuoka, Vu Chi Mai, a souligné que le festival était une occasion de renforcer l'amitié et de promouvoir la culture vietnamienne à Okinawa et inversement.

Sawada Hayato, chef du bureau de promotion de la culture relevant du Département de la culture, du tourisme et des sports de la préfecture d'Okinawa, a estimé que cet événement était l'un des programmes significatifs et pratiques qui contribuaient au renforcement des liens bilatéraux, notamment à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.

Le festival a compris plus de 20 stands présentant des produits de l’artisanat, du tourisme et de la cuisine du Vietnam et du Japon, ainsi que des programmes culturels tels qu’une présentation de l'Ao Dai (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes), des démonstrations d’arts martiaux...



Un grand nombre d'habitants locaux, de touristes internationaux et de Vietnamiens à Okinawa sont venus assister au festival. -VNA