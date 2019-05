Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville dispose du premier Centre de presse du pays, un ouvrage de plus de 34 milliards de dôngs (1,5 million de dollars) dans le centre-ville.

Vue de la cérémonie d’inauguration du Centre de presse, le 5 mai à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VnExpress

Les autorités municipales ont inauguré dimanche 5 mai le Centre de presse situé aux cinquième et sixième étages d’un bâtiment situé au 255, rue Trân Hung Dao dans le premier arrondissement.Il dispose d’une grande salle de conférence de presse d’une capacité d’accueil de 100 personnes, d’une plus petite pour 50 personnes, d’une salle d’échange, d’une cabine pour les traducteurs et d’un lieu de travail équipé d’une connexion Internet à haut débit.Lors de la cérémonie inaugurale, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thành Phong, a déclaré que l’ouverture du centre était un événement marquant dans le développement des médias vietnamiens.