Photo d'illustration : Sécurité sociale de Hanoï

Hanoï (VNA) – L’arrondissement de Long Biên est devenu la première localité de Hanoï à accorder une aide financière aux personnes des ménages pauvres et quasi pauvres pour les aider à payer les primes d'assurance sociale volontaire au cours de la période 2022-2025, selon Nguyen Duc Hoa, directeur de la Sécurité sociale de Hanoï.

Le président du Comité populaire de l’arrondissement, Nguyên Manh Ha, a déclaré d'août 2022 au 31 décembre 2025, outre le soutien des budgets de l'État et de Hanoï, l'aide de Long Bien couvrira 40% des primes mensuelles selon le seuil de pauvreté dans les zones rurales pour participants à l'assurance sociale volontaire des ménages pauvres (équivalent à 132.000 dongs par personne et par mois), et 50 % des primes mensuelles pour ceux des ménages quasi pauvres (165.000 dongs par personne et par mois).

En conséquence, les personnes issues de familles pauvres et quasi-pauvres auront 100% de leurs primes mensuelles d'assurance sociale volontaire, avec un minimum de 330.000 dongs.

Le financement de l'aide proviendra des Fonds pour les pauvres de l’arrondissement et des quartiers locaux, a-t-il noté.

Par ailleurs, les personnes sorties du statut de quasi-pauvre mais toujours en difficulté bénéficieront d'une aide de 30% des primes mensuelles pendant 12 mois.

Selon le président du Comité populaire de l’arrondissement, Nguyên Manh Ha, il y a actuellement 330 personnes âgées de 15 ans et plus issues de ménages pauvres et quasi-pauvres soumises à une participation volontaire à l'assurance sociale à Long Biên. – VNA