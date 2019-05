Photo : VOV



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - C’est du port de la Maison du Dragon (Bên Nhà Rông) que le président Hô Chi Minh est parti en 1911 à la conquête d’une voie pour le salut national. Transformée en musée, la Maison du Dragon attire des millions de touristes vietnamiens et étrangers chaque année.



Autrefois, la Maison du Dragon se trouvait sur le port maritime de Saigon-Gia Dinh. Construite en 1863 par les Français à la confluence des rivières de Saigon et de Bên Nghé, la Maison du Dragon, nommée ainsi en raison des deux dragons en céramique posés sur son toit, était le siège social de la société de bateaux Nam Sao (Cinq étoiles). Situé dans le quatrième arrondissement de Hô Chi Minh-ville, ce bâtiment est un parfait mélange entre l’architecture occidentale et orientale.



Une statue du jeune Nguyên Tât Thành, qui deviendra plus tard le président Hô Chi Minh, trône devant cet édifice qu’il a quitté, il y a 108 ans pour monter à bord du paquebot Amiral Latouche Tréville et se lancer dans la réflexion du salut national.



«J’ai visité la Maison du Dragon quatre ou cinq fois. D’ici, on a une vue magnifique sur la rivière Saigon. Je suis venu ici pour trouver l’inspiration pour mon travail qui consiste à créer des mouvements de la jeunesse», indique Vo Hiêu Nghia, un Saïgonais.



Le musée est doté de neuf salles et d’un bel espace en plein air. Le visiteur découvrira la vie et l’œuvre révolutionnaire du président Hô Chi Minh ainsi que certains de ses objets personnels, comme les sandales qu’il portait lors de son voyage et une brique qu’il a utilisée pour se réchauffer durant l’hiver passé en Europe.



À l’occasion du 44e anniversaire de la réunification nationale et à l’approche du 129e anniversaire de naissance de Hô Chi Minh, beaucoup de Vietnamiens viennent au musée pour rendre hommage au grand dirigeant.



«Le Vietnam est si beau et l’indépendance est si précieuse. Nous devons tous énormément à Hô Chi Minh. La Maison du Dragon est très importante. Il faut conserver précieusement tous ces objets et se souvenir à jamais du prix de la souveraineté du pays», dit Trân Van Quyên, un visiteur de Nam Dinh, tout ému.



Le musée Hô Chi Minh est un endroit incontournable pour tous les passionnés de l’histoire du Vietnam. Depuis 1995, le musée propose également des conférences, des tables-rondes et des projections de film sur le grand dirigeant.-VOV/VNA