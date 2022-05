Le président Nguyen Xuan Phuc (à gauche) décerne l’Ordre de l’Indépendance de deuxième classe au poète Huu Thinh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 8 mai au soir, le président Nguyen Xuan Phuc a décerné l’Ordre de l’Indépendance de deuxième classe au poète Huu Thinh.



La cérémonie a été organisée à l’Opéra de Hanoï par l'Alliance des associations d'arts et de littérature du Vietnam et l’Association des écrivains vietnamiens.



Le poète Huu Thinh est né en 1942. Son vrai nom est Nguyen Huu Thinh. Son nom de plume est Vu Huu. Il est membre de l'Association des écrivains du Vietnam depuis 1970. Il a été secrétaire général et président de l’Association des écrivains du Vietnam pendant quatre mandats. Il a été député de l’Assemblée nationale pendant les 10e et 11e législatures.



Il est l'auteur de nombreuses œuvres littéraires, notamment de la poésie, des mémoires littéraires et de la théorie critique et a remporté de nombreux prix littéraires, dont le prix littéraire de l’ASEAN en 1999.-VNA