Hanoi (VNA) - Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en collaboration avec le Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MONRE), a lancé mardi 1er novembre un rapport spécial intitulé "Youth for Climate Action in Vietnam 2022".

Les jeunes nettoient l’environnement. Photo: VNA

Le rapport de cette année a été coécrit par 24 jeunes auteurs, axé sur quatre thèmes clés : les jeunes dans la politique climatique et les processus décisionnels, l’accélération de la transition vers une économie circulaire, l’atténuation du changement climatique la zéro émission nette, l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe.



Les auteurs ont documenté et suivi plus de 130 initiatives et projets dirigés par des jeunes qui représentent de bonnes pratiques d’action climatique. Ils ont également identifié plusieurs accélérateurs prioritaires, notamment la création d’un groupe de travail sur la politique climatique des jeunes, des programmes d’éducation et de renforcement des capacités sur le changement climatique et un soutien financier et technique aux projets dirigés par des jeunes.



Selon le rapport spécial, les jeunes sont confrontés à deux obstacles majeurs : les limites financières et le manque de connaissances et de compétences techniques. Il recommande également des accélérateurs, tels que le développement d’un centre de financement climatique pour les jeunes, la promotion du rôle des jeunes dans la gouvernance et la diplomatie climatiques, et la création d’un ensemble de publications spécialisées pour les jeunes.



Lors de l’événement, les jeunes ont également présenté leur déclaration de jeunesse dans laquelle ils ont appelé le gouvernement à donner la priorité aux investissements dans les centrales électriques renouvelables ; à établir la feuille de route pour éliminer progressivement les combustibles fossiles d’ici 2030 ; à empêcher les institutions financières d’investir dans des projets à fortes émissions ; et à minimiser l’utilisation de produits en plastique à usage unique dans le but d’éliminer complètement ces produits d’ici 2030.



Ils ont suggéré aux gouvernements locaux et aux parties prenantes d’impliquer les jeunes dans l’organisation de campagnes de communication et de sensibilisation sur le changement climatique, la promotion de modes de vie écologiques et l’action résiliente au climat. La priorité devrait être donnée à la création d’un groupe de travail sur la jeunesse et la politique climatique pour représenter la voix des jeunes dans les forums politiques nationaux et internationaux, ont-ils ajouté.

Lors de l’événement à Hanoi, le 1er novembre. Photo: VNA

Dans son allocution, la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Al Khalidi, a déclaré que le PNUD appelle tous les partenaires de développement à s’unir pour faciliter et faire progresser un environnement dans lequel les jeunes peuvent s’élever pour occuper pleinement leurs rôles en tant qu’agents de changement.

"Nous nous engageons à soutenir la jeunesse vietnamienne, à faire en sorte que ses préoccupations et ses idées soient entendues, et à continuer à travailler avec les jeunes pour tirer parti de leur créativité pour stimuler l’action climatique", a-t-elle déclaré.

"Ce n’est pas seulement notre intérêt mais aussi notre obligation de faire en sorte que les jeunes et les générations futures puissent vivre dans un avenir juste, vert et résilient", a indiqué la représentante résidente du PNUD au Vietnam.

Selon le directeur général du Département du changement climatique, Tang The Cuong, le lancement du rapport spécial, qui a lieu avant la 27e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP27), est d’une grande importance, contribuant à la voix de la jeunesse vietnamienne dans réponse au climat mondial.

"Nous espérons que les agences et les organisations créeront davantage de conditions pour que la jeunesse vietnamienne participe et contribue aux efforts de la nation pour répondre au changement climatique afin d’accélérer la réalisation de l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050", a-t-il déclaré. – VNA