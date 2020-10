Photo : baodaklak.vn

Dak Lak (VNA) - Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Comité populaire de la province de Dak Lak ont examiné ce mardi la résilience de la production agricole face à la raréfaction de l’eau sur les hauts plateaux et dans la région littorale du Centre au Vietnam.



Mis en place de 2020 à 2025 dans les provinces de Dak Lak, Dak Nông, Binh Thuân, Ninh Thuân et Khanh Hoà, ce projet est estimé à 30 millions de dollars et financé par le Fonds vert pour le climat de l’ONU. Son objectif est de moderniser les systèmes d’irrigation, de garantir la sûreté des ressources en eau, de renforcer la résilience face au changement climatique et de développer le secteur agricole de ces cinq provinces.



6.000 familles des districts d’Ea Hleo, Cu Mgar, Ea Kar et Krông Pak de la province de Dak Lak bénéficieront de 4,5 millions de dollars. -VOV/VNA