Yangon, 18 décembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a visité 18 décembre certains grands établissements d'investissement du Vietnam à Yangon dans le cadre de sa visite officielle au Myanmar.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc

lors d'une rencontre avec des cadres et fonctionnaires de Mytel à Yangon. Photo : VNA



L'un des arrêts a été l'opérateur de télécommunications Mytel, coentreprise entre le groupe vietnamien Viettel, Myanmar National Telecom Holding Public Limited (MNTH) et Star High Public Company Limited (Star High).

Après 18 mois d'activité au Myanmar, Mytel compte désormais 8 millions de clients, détenant 22% des parts de marché des télécommunications. Il est devenu le troisième plus grand opérateur de réseau mobile et l'une des marques de télécommunications à la croissance la plus rapide du pays.



L'entreprise s'est également fortement engagée dans des programmes sociaux pour aider à améliorer le niveau de vie des habitants locaux, en particulier des étudiants. Jusqu'à présent, il a fourni des services Internet gratuits à près de 200 écoles et formé des centaines de travailleurs des télécommunications de haute qualité pour le Myanmar.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a hautement apprécié les investissements et les activités commerciales efficaces de Mytel au Myanmar, qui, selon lui, ont renforcé la confiance des autres entreprises vietnamiennes à investir sur ce marché et dynamisé l'amitié entre les deux pays.



Il a attribué le succès de Mytel aux réalisations de Viettel en matière de développement technologique, en particulier l’application de la technologie 5G, notant que le Vietnam a apporté ses technologies les plus avancées pour investir et transférer au Myanmar.



À cette occasion, il a également remercié le gouvernement, le ministère de la Défense et les agences compétentes du Myanmar d'avoir facilité le développement de Mytel et de ses partenaires, contribuant ainsi au partenariat de coopération intégrale entre les deux pays.



Le chef du gouvernement a exprimé sa conviction que Mytel continuera de croître pour atteindre un rang plus élevé sur le marché local des télécommunications. Il lui a également dit de développer des services mobiles, financiers et d'administration en ligne dans ce pays potentiel, et de coopérer activement avec d'autres entreprises et investisseurs vietnamiens au Myanmar.



Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à la cérémonie d'ouverture du premier bureau de représentation de HDBank au Myanmar.



Le bureau, basé à Yangon, encouragera les activités d'investissement et de transaction, mènera les négociations, soutiendra les clients de HDBank et assistera les partenaires de la banque dans les relations d'investissement et d'affaires au Myanmar. Il espère contribuer aux relations économiques entre le Vietnam et le Myanmar, au développement des deux milieux d'affaires et à la promotion de l'image de HDBank sur les marchés étrangers.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également visité la succursale de Yangon de la Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV), qui est la première et la seule banque vietnamienne à avoir été agréée au Myanmar jusqu'à présent. Il opère dans le pays depuis 2016.



BIDV a indiqué qu'à la fin de 2019, sa succursale de Yangon avait une valeur totale des actifs de plus de 120 millions de dollars et près de 200 clients qui sont des organisations et des entreprises, y compris la plupart des entreprises vietnamiennes investissant au Myanmar. Il a également fourni des conseils pour aider les entreprises vietnamiennes à se renseigner sur l’environnement d'investissement local.



Saluant les réalisations de BIDV Yangon, le Premier ministre a noté que la banque joue un rôle très important car elle fournit simultanément des prêts aux investisseurs vietnamiens au Myanmar et aide ceux qui envisagent d'investir dans le pays.



Il a demandé à la banque de renforcer les prêts et le soutien aux entreprises tout en appliquant de nouvelles technologies et un modèle de gouvernance moderne dans ses opérations afin de mieux répondre à la demande des clients et de réaliser ses objectifs commerciaux.



La politique d'attraction des investissements la plus optimale du Myanmar et le nombre croissant d'entreprises vietnamiennes formeront un environnement favorable au développement de BIDV, a-t-il ajouté.-VNA