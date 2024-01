Davos (VNA) - Lors de sa participation à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF-World Economic Forum 54) à Davos en 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 16 janvier des dirigeants de pays et d'organisations internationales.

Lors de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le fondateur et président du FEM Klaus Schwab ont discuté des principaux sujets de la réunion annuelle du FEM 54 à Davos de cette année, des défis actuels, des nouvelles tendances de développement et de la coopération entre le Vietnam et le WEF.

Le Premier ministre a remercié le Forum et le président Klaus Schwab pour leur coopération étroite et efficace avec le Vietnam au fil des années, en particulier dans le contexte de nombreuses difficultés de l'économie mondiale. Il a hautement apprécié l'aide du WEF dans l'échange, la consultation, l'élaboration de politiques, la connexion avec les entreprises membres du WEF et la promotion de l'attraction d'investissements étrangers de haute qualité au Vietnam.

Klaus Schwab a déclaré que la participation, le partage profond et la vision stratégique du Premier ministre apportent des messages et des solutions importants pour répondre aux défis et restaurer la confiance mondiale. Il a hautement apprécié le fait que le Vietnam compte de nombreuses start-ups, mène une forte réforme économique, axée sur les industries de haute technologie, la fabrication, la promotion du développement vert... et deviendrait bientôt l'une des 20 plus grandes économies du monde.

A cette occasion, Pham Minh Chinh et Klaus Schwab ont assisté à la signature d’un accord de coopération pour créer le Centre de la 4e révolution industrielle entre le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai et le directeur exécutif du WEF, Jeremy Jurgens, et d’une une lettre d'intention entre le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Lê Van Thanh, et la directrice exécutive du WEF, Saadia Zahidi, pour participer à l'initiative du réseau d'accélérateurs afin de combler le déficit de compétences. Il s’agit des domaines de coopération importants pour la mise en œuvre du mémorandum de coopération Vietnam - WEF pour la période 2023-2026.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue sud-coréen Han Duck-soo. Photo: VNA



Lors de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue sud-coréen Han Duck-soo, les deux dirigeants sont convenus de continuer à promouvoir une coopération pratique, efficace et globale entre les deux pays, sur la base de la confiance politique entre les hauts dirigeants et des relations étroites entre les entreprises, les localités et les populations du des deux pays, l’accent étant mis sur la création d’une avancée majeure dans la coopération économique.

Pham Minh Chinh a suggéré à la partie sud-coréenne de continuer à créer des conditions plus favorables aux forts produits vietnamiens, d’encourager les entreprises sud-coréennes à continuer d'augmenter leurs investissements au Vietnam, de construire activement des centres de recherche et développement (R&D), d’aider le Vietnam à développer les industries du divertissement, de la culture et de la mode.

Les deux dirigeants ont affirmé continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement lors des forums régionaux et internationaux.

Face à l'escalade des tensions dans de nombreuses régions actuelles, les deux parties ont également convenu de continuer à soutenir le respect des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies, notamment de ne pas menacer ou menacer de recourir à la force, de résoudre pacifiquement tous les différends, d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de la navigation dans les zones maritimes, dont la Mer Orientale.

Lors de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président ukrainien Volodymyr Oleksandrovych Zelensky ont souligné l'importance de la coopération d'amitié traditionnelle, du partenariat et de la coopération intégrale entre le Vietnam et l'Ukraine.

Les deux parties ont convenu de se coordonner pour éliminer les obstacles et rechercher des mesures visant à rétablir les échanges commerciaux sur les produits majeurs des deux parties.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue belge Alexander De Croo. Photo: VNA



Lors de sa rencontre avec son homologue belge Alexander De Croo, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam considérait toujours la Belgique comme un partenaire important au sein de l'Union européenne (UE) et souhaitait promouvoir davantage les relations entre les deux pays.

Le Premier ministre belge s'est réjoui du développement fructueux les relations entre les deux pays.

Les deux dirigeants sont convenus de continuer à accroître l'échange de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, à promouvoir la coopération décentralisée et de déployer efficacement les mécanismes de coopération bilatérale disponibles.



Le dirigeant vietnamien a suggéré la Belgique d’achever bientôt le processus de ratification de l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), de renforcer la coopération dans les domaines de la transformation numérique, des énergies renouvelables, de la transformation verte et de l'économie circulaire, de promouvoir les échanges culturels en reliant la culture et le tourisme.

Il a également suggéré la Belgique de soutenir le développement de modèles économiques agricoles circulaires et d'une agriculture intelligente.

Alexander De Croo a affirmé que l'EVFTA était un moteur important dans la promotion des relations économiques et commerciales entre les deux parties et favorisé son adoption rapide.

Les deux Premiers ministres ont affirmé continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, contribuant ainsi à assurer la paix, la sécurité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Concernant la question de la Mer Orientale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la Belgique de soutenir la position de l'ASEAN, affirmant l'importance d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale ; de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). -VNA