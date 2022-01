Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre des cadeaux au personnel du service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Poursuivant sa visite de travail à Ho Chi Minh-Ville, le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, a rendu visite et offert des cadeaux le 24 janvier au personnel médical de la mégapole du Sud.

Il a apprécié les résultats obtenus par la ville en 2021, notamment dans le combat contre le COVID-19.

En 2022, il y aura plus de défis que d'avantages et l'épidémie pourrait se développer de manière compliquée avec de nouveaux variants. Le Premier ministre a demandé à Hô Chi Minh-Ville de ne pas être subjectif, négligent, de continuer de mettre en œuvre efficacement le programme global de prévention et de contrôle de l'épidémie pour 2022-2023 et le programme de relance et de développement socio-économique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh formule ses voeux du Tet au personnel du service municipal de la Santé. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a demandé d'accélérer la vaccination, notamment pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans afin de rouvrir les écoles après le Têt traditionnel, de continuer de prendre des mesures drastiques pour protéger les personnes appartenant aux groupes à risque.

Pham Minh Chinh a également proposé à Ho Chi Minh-Ville d'accélérer la réforme administrative, la transformation numérique dans le secteur de la santé, de renforcer la lutte contre la corruption, d'encourager l'innovation, d'améliorer la capacité du système de santé préventif, etc.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Centre de protection et des soins des enfants handicapés et orphelins de Thi Nghè. Photo: VNA

Lundi matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rend visite au Centre de protection et des soins des enfants handicapés et orphelins de Thi Nghè où près de 250 enfants sont pris en charge.

Il a partagé son travail et a exprimé sa gratitude pour le cœur bienveillant du personnel du Centre pour aider les enfant orphelins et handicapés à surmonter leurs difficultés.

Le Parti et l'État s'intéressent toujours à la garantie du bien-être social, notamment aux enfants handicapés et orphelins, afin de ne laisser personne de côté, a affirmé le Premier ministre. -VNA