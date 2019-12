Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc pose une photo avec la délégation sportive vietnamienne aux 30es Jeux d'Asie du Sud-Est. (Photo: VNA)

Hanoï, 22 décembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué les efforts des athlètes, des entraîneurs et des experts de la délégation sportive vietnamienne lors des 30e Jeux de l'Asie du Sud-Est (SEA Games 30) qui se sont récemment tenus aux Philippines, lors d’une rencontre à Hanoï le 22 décembre.

Avec un total de 288 médailles, la délégation a fait la gloire du Vietnam et du secteur du sport, a déclaré le Premier ministre.

Aux SEA Games 30, le Vietnam a remporté 98 médailles d'or pour se classer à la deuxième position, dépassant de loin les objectifs initiaux de 65-70 médailles d'or et la troisième position.

Le Premier ministre a reconnu les encouragements, le soutien et les contributions des familles des athlètes ainsi que des donateurs, des organisations et de toute la société aux athlètes et aux entraîneurs.

Il a émis le souhait que les athlètes, les entraîneurs et les experts continuent de doubler leurs efforts pour obtenir de meilleures réalisations,

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien, a déclaré que le secteur du sport continuera de se coordonner avec les ministères et les agences concernés pour étudier des solutions et des orientations afin de promouvoir la force des sports vietnamiens, et s'efforcer de compléter les politiques pour les athlètes et les entraîneurs tout en développant des mouvements sportifs.

Le président de l'État a signé la décision de conférer deux ordres de travail de première classe, trois de deuxième classe et 26 de troisième classe à des individus et des collectifs qui ont accompli des réalisations exceptionnelles aux SEA Games 30.

Lors de la rencontre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présenté l'ordre du travail de première classe à la délégation sportive vietnamienne aux SEA Games 30 et la nageuse Nguyen Thi Anh Vien, les ordres du travail de deuxième classe à l'équipe nationale masculine de football U22, à l'équipe nationale féminine de football et son entraîneur en chef Mai Duc Chung.

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a présenté les ordres de travail de troisième classe aux athlètes et entraîneurs qui ont réalisé des performances exceptionnelles aux SEA Games 30.

Le chef de la délégation sportive vietnamienne Tran Duc Phan a remis au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc une veste d'uniforme de la délégation portant la signature d'athlètes exceptionnels.

Avant la rencontre, la délégation a rendu hommage au président Ho Chi Minh dans son mausolée. -VNA