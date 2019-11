Hanoi, 8 novembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a répondu aux questions des députés, lors de la séance de questions-réponses le 8 novembre à Hanoi, dans le cadre de la 8e session de l'Assemblée nationale (14e législature).

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA

Au nom du gouvernement, le Premier ministre a de nouveau exprimé ses condoléances aux familles des victimes vietnamiennes retrouvées mortes au Royaume-Uni et a demandé des efforts pour prévenir des incidents similaires.

Lors des précédentes sessions de questions-réponses, les membres du gouvernement ont sérieusement écouté les opinions des députés et ont demandé aux organes et secteurs d’agir rapidement pour répondre aux attentes des électeurs du pays et parvenir à la réalisation des résolutions du Parti et de l’Assemblée nationale.

Le Premier ministre a ajouté que 2019 est la deuxième année consécutive que les 12 objectifs ont été atteints, cinq d'entre eux ont été dépassés.

Au sujet des dépenses en investissements publics, le dirigeant a affirmé que le gouvernement avait demandé d'accélérer le travail qui nécessitait une implication active et forte des autorités, des ministres et des présidents des Comités populaires des villes et provinces d’envergure centrale.

Le gouvernement met l’accent sur les projets de construction de l’aéroport de Long Thành qui sera mis en chantier en 2021. La première phase des travaux devrait être achevée en 2025, a-t-il souligné.

S’agissant du développement durable et la résilience au changement climatique dans le delta du Mékong, le gouvernement a demandé d’accélérer la construction des lignes routières stratégiques de façon à connecter les localités, dont l’autoroute Trung Luong - My Thuân, qui sera ouvert au trafic au début 2021, et le pont My Thuân 2, qui sera mis en chantier au premier trimestre de 2020.



Le chef du gouvernement a également affirmé que le gouvernement dirigerait la mise en œuvre de mesures concertées visant à accroître l'efficacité de l'amélioration de la gouvernance des entreprises d'État. En ce qui concerne les projets déficitaires, le gouvernement s'efforcera de minimiser les pertes et de traiter strictement les violations.

Il s'est engagé à améliorer l’environnement d’affaires au Vietnam afin de mieux attirer les investissements.

Alors que le Vietnam assumera le rôle de président de l'ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat de 2020 à 2021, le dirigeant a appelé à des actions communes de l'ensemble du système politique et de la population pendant le processus, en particulier des législateurs.

Répondant à la question de la députée Nguyen Thi Kim Be sur l’économie des ménages, en particulier les coopératives et les petites et moyennes entreprises, il leur a promis des conditions favorables, ainsi que la formation de leur personnel, de ressources financières, techniques et en matière de gouvernance.

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, le Premier ministre a demandé aux ministères et aux agences de se conformer à la loi de 2012 sur les ressources en eau et d'assurer la sécurité de l'eau et la sûreté des habitants.

Il a également souligné la nécessité de mettre en place un secteur énergétique autonome et intégré dans le monde.- VNA