Le Premier ministre Pham Minh Chinh à l’Hôpital général provincial de Khanh Hoa. Photo: VNA



Khanh Hoa (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite de travail dans la province de Khanh Hoa (Centre), a rendu visite le 1er avril à l’Hôpital général provincial de Khanh Hoa, au village d’enfants SOS Nha Trang et d’orphelins en raison de la pandémie de COVID-19.



Lors de sa visite à l’Hôpital général provincial de Khanh Hoa, le Premier ministre a rencontré plusieurs patients et leur a offert des cadeaux. Il a déclaré apprécier les efforts de l’Hôpital pour appliquer la Résolution n° 30/NQ-CP du gouvernement relative à la poursuite de la mise en œuvre des solutions pour assurer l’approvisionnement en médicaments et en matériel médical, ainsi que le Décret n° 07/2023/ND-CP relatif à la gestion du matériel médical.



Selon le chef du gouvernement, il est nécessaire de mobiliser des ressources, en particulier la coopération public-privé en matière d'investissement, afin d'améliorer la qualité des examens et des traitements médicaux.



Au village d’enfants SOS Nha Trang et d’orphelins en raison de la pandémie de COVID-19, Pham Minh Chinh a écouté un rapport sur les politiques de soutien de Khanh Hoa aux enfants en situation difficile. Il a hautement apprécié les efforts et les réalisations du village d’enfants SOS Nha Trang, ainsi que le soutien de nombreux particuliers et organisations à cet établissement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au village d’enfants SOS Nha Trang et d’orphelins en raison de la pandémie de COVID-19. Photo: VNA



Indiquant qu’il y a actuellement plus de 4.400 enfants orphelins dans le pays en raison de l'épidémie de COVID-19, le Premier ministre a demandé au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, aux autres organes compétents et à la province de Khanh Hoa de prendre des politiques spécifiques pour soutenir davantage le village d’enfants SOS Nha Trang.



A cette occasion, Truong Gia Binh, président du conseil d'administration du groupe FPT, président du conseil fondateur de l'école “Hy Vong” (Espoir) a accueilli 10 élèves de la province de Khanh Hoa pour les emmener à l'école “Hy Vong” de Da Nang.



Le même jour, le Premier ministre a également assisté à la cérémonie d’inauguration du théâtre Do, ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa.



