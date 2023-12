Le Premier ministre Pham Minh Chinh et l'ancien ambassadeur spécial Japon-Vietnam, Sugi Ryotaro. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Le 18 décembre, à Tokyo, dans le cadre de sa participation au Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon et de ses activités bilatérales au Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré l'ancien ambassadeur spécial Japon-Vietnam, Sugi Ryotaro, et le président du conseil d'administration de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi.



Lors de sa rencontre avec Sugi Ryotaro, Pham Minh Chinh l’a remercié pour son affection pour le Vietnam et ses contributions au développement de l'amitié Vietnam-Japon au cours des 30 dernières années. Il l’a également félicité pour le succès des nombreuses activités d'échange dans de nouveaux domaines récemment coordonnées par l’ancien ambassadeur spécial Japon-Vietnam.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l'ancien ambassadeur de continuer à mener de nombreuses initiatives et activités pratiques pour promouvoir les relations Vietnam-Japon.



De son côté, Sugi Ryotaro a affirmé qu'il continuerait à mener des activités pratiques pour renforcer l'amitié et la compréhension mutuelle entre les deux peuples, notamment en coordination avec le ministère de la Santé du Vietnam dans la mise en œuvre des mesures visant à protéger et à prendre soin de la santé de la population.



Lors de sa rencontre avec Maeda Tadashi, Pham Minh Chinh a déclaré apprécier l'initiative «Asia Zero Emission Community» (AZEC - Communauté asiatique à zéro émission) du Premier ministre japonais Kishida Fumio. Il a demandé à Maeda Tadashi de soutenir la mise en œuvre de mécanismes tels que le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et l'initiative AZEC avec le Vietnam. Il a en outre proposé que la JBIC, en tant que principal prêteur, continue de participer activement à la restructuration du projet de raffinerie et d'usine pétrochimique de Nghi Son.