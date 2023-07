Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors de la rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 29 juillet, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré 100 donneurs de sang volontaires exemplaires du pays en 2023.



Ces personnes sont des délégués d’un programme organisé à Hanoï par le Comité national de pilotage de la mobilisation pour le don de sang volontaire, en collaboration avec le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine, dans le but d’honorer 100 donneurs de sang exemplaires à l'échelle nationale.



C'est la 15e année que ce programme est organisé. Parmi les 100 délégués honorés cette année, le plus âgé a 61 ans, le plus jeune a 22 ans. Ces personnes ont donné du sang de 19 à plus de 100 fois.



Lors de la rencontre, le Premier ministre s’est dit touché d’écouter des histoires des donneurs du sang.



Affirmant que le Parti et l'État étaient toujours intéressés à créer des conditions favorables au don de sang volontaire, il a demandé au ministère de la Santé, à la Croix-Rouge vietnamienne et au Comité national de pilotage de la mobilisation pour le don de sang volontaire, d’examiner et compléter les réglementations pertinentes afin de mieux mettre en œuvre les régimes et les politiques pour les donneurs de sang volontaires.



Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour résoudre les difficultés et les problèmes liés au don de sang volontaire, de prendre des mesures concrètes pour rendre la campagne de don de sang volontaire plus efficace...



Pham Minh Chinh a en outre estimé qu’il était nécessaire de combiner de manière synchrone, harmonieuse, raisonnable et efficace entre les mesures scientifiques, médicales, psychologiques, les technologies et les méthodes de communication pour faire mieux dans ce travail.



Le Premier ministre a enfin appelé les gens à continuer à donner du sang pour sauver des vies, après avoir remercié les donneurs du sang. -VNA