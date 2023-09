Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le ministre mongol de la Justice et de l'Intérieur, Khishgee Nyambaatar. Photo : VNA

Hanoï, 12 septembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 12 septembre à Hanoï le ministre mongol de la Justice et de l'Intérieur, Khishgee Nyambaatar.Le chef du gouvernement a exprimé sa satisfaction qu'au cours des 70 dernières années, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Mongolie, les relations bilatérales se soient continuellement renforcées et développées malgré les évolutions de la situation mondiale et régionale.L'échange de délégations à haut niveau et à tous les niveaux s'est maintenu régulièrement, tandis que la compréhension et la confiance mutuelles ont été approfondies et que la coopération dans tous les domaines a été renforcée, a-t-il noté.Il a déclaré que la sécurité et la défense constituaient un pilier important des relations intégrales entre les deux pays, tandis que la coopération économique et commerciale bilatérale avait connu de nouveaux progrès, le commerce bilatéral atteignant 85 millions de dollars en 2022.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié la grande attention que la Mongolie accorde aux relations avec le Vietnam et considère le Vietnam comme un partenaire majeur en Asie du Sud-Est. Il a affirmé que le Vietnam chérissait et espérait toujours promouvoir les relations avec la Mongolie en fonction des capacités et des demandes des deux parties, en répondant aux intérêts et aux aspirations de leur peuple.Face à la situation régionale et mondiale rapide, compliquée et imprévisible, les deux pays doivent travailler en étroite collaboration pour renforcer l'efficacité de la coopération bilatérale, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.Il a déclaré que les deux parties devraient continuer à accroître les échanges de délégations, promouvoir la coopération en matière de sécurité et de défense, développer leur rôle dans les questions d'intérêt commun, notamment le maintien de la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde, et continuer à renforcer la coopération économique, le commerce et l'investissement.Le Vietnam et la Mongolie devraient renégocier un accord de transport aérien et étendre la route ferroviaire Vietnam-Chine-Mongolie, tout en promouvant les échanges entre les peuples et la coopération touristique, a déclaré le chef du gouvernement.Pour sa part, Khishgee Nyambaatar a transmis les salutations du Président mongol au Premier ministre Pham Minh Chinh.Il a informé son hôte des résultats de ses précédents entretiens avec le ministre vietnamien de la Sécurité publique, le général To Lam, affirmant que les deux parties avaient signé un certain nombre d'accords de coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité, en particulier contre les criminels transnationaux.Il espère que lors de la prochaine visite du président mongol au Vietnam, les deux pays élèveront leurs relations à un nouveau niveau et diversifieront leur partenariat économique et culturel pour correspondre à leurs relations politiques solides.Le gouvernement mongol a adopté des politiques visant à créer des conditions favorables permettant aux entreprises, notamment celles du Vietnam, d'investir efficacement en Mongolie, a déclaré le ministre.En accord avec les opinions du ministre mongol, le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le ministère des Affaires étrangères de définir le contenu des aspirations des deux parties pour élever les relations bilatérales à un nouveau niveau, les rendant plus profondes, plus pratiques et plus efficaces.Dans les domaines des Affaires intérieures et de la Justice, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé au ministère mongol de la Justice et de l’Intérieur de se coordonner avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique pour partager leurs expériences en matière de formation spécialisée, de prévention du crime, d'assurer la sécurité des réseaux d'information et d'améliorer les informations de renseignement, tout en se complétant sur les questions de force et de demande de chacun. - VNA