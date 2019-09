Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et Khaled Ali Al-Fadhel, ministre du Pétrole et ministre koweïtien de l’Eau et de l’Electricité. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 3 septembre à Hanoï Khaled Ali Al-Fadhel, ministre du Pétrole et ministre koweïtien de l’Eau et de l’Electricité, en visite de travail au Vietnam.



Soulignant le développement des relations traditionnelles entre les deux pays, le Premier ministre a constaté que la coopération bilatérale avait réalisé plusieurs avancées ces derniers temps avec la signature de différentes conventions de coopération.



Nguyen Xuan Phuc a déclaré apprécier le fait que le gouvernement koweïtien avait reconnu le statut d’économie de marché du Vietnam. Il a rappelé que les échanges commerciaux entre les deux pays avaient atteint près de 2,7 milliards de dollars en 2018, dont 77 millions de dollars d’exportations vietnamiennes. Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré espérer que son pays pourrait exporter davantage de produits au Koweït dans les temps à venir, aux côtés des produits aquatiques, sylvicoles et agricoles.



Le dirigeant vietnamien a également exprimé sa satisfaction devant la coopération bilatérale dans le secteur du pétrole, notamment le projet du complexe pétrochimique et de raffinage de Nghi Son. Investi par le Vietnam, le Japon et le Koweït, ce projet a commencé son activité commerciale en novembre 2018 avec du pétrole brut importé du Koweït. Soulignant l’importance de ce projet qui fournit près de 40% de carburants au Vietnam, Nguyen Xuan Phuc s’est engagé à créer des conditions propices au projet.



Le ministre koweïtien a déclaré tenir en haute estime le projet de Nghi Son, avant de se déclarer convaincu que la coopération bilatérale dans plusieurs domaines serait plus fructueuse dans les temps à venir. Il a souligné que les investisseurs koweïtiens collaboreraient avec ceux du Vietnam et du Japon pour assurer le rythme, la qualité et l’efficacité du projet de Nghi Son.



Khaled Ali Al-Fadhel a ensuite informé son interlocuteur des résultats de ses séances de travail tenues auparavant avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et d’autres organes vietnamiens.



Saluant les investissements koweïtiens au Vietnam, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam favorisait toujours les investissements sur son sol mais qu’il était obligatoire qu’ils répondent aux exigences du pays en matière environnementale et respectent la loi vietnamienne. -VNA