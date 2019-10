Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) a reçu lundi matin 14 octobre le ministre chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales, Han Changfu. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, en recevant lundi matin 14 octobre à Hanoï le ministre chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales, Han Changfu, a suggéré aux deux parties de renforcer leur coopération dans le secteur agricole, contribuant à promouvoir l’équilibre de la balance commerciale bilatérale.

Le chef du gouvernement a vivement apprécié les résultats concrets obtenus récemment dès la signature par les deux parties d’un certain nombre de documents sur le commerce des produits agricoles.

Les relations commerciales bilatérales se sont fortement développées ces dernières années, le Vietnam étant le premier partenaire commercial de la Chine dans l'ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Està, a fait savoir Nguyên Xuân Phuc.

De son côté, Han Changfu a estimé que la coopération agricole entre les deux pays continuerait à se développer, en particulier dans le contexte où les deux parties célébreraient les 70 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques l'année prochaine.

Nguyên Xuân Phuc a demandé aux deux parties de promouvoir leur coopération afin de faire des progrès substantiels, équilibrés et effectifs, créant ainsi une base solide pour le développement des relations bilatérales, en particulier dans l'agriculture et le développement rural. Les deux parties devraient renforcer leur coopération dans le domaine de la science et de la technologie. Le Premier ministre a également demandé à la Chine d’assister le Vietnam dans la formation de techniciens agricoles.

Les deux parties continuent de coopérer étroitement et de diffuser largement auprès des pêcheurs des deux pays afin qu’ils comprennent et mettent en œuvre le mémorandum de coopération en matière d’empoissonnement et de protection des ressources aquatiques dans le golfe du Bac Bo (Tonkin) signé en janvier 2017 par les deux ministères de l’Agriculture, a-t-il souligné.

Nguyen Xuan Phuc a suggéré de renforcer la coopération dans le traitement des questions relatives aux bateaux de pêche et aux pêcheurs, de continuer d'accélérer le processus de négociation et de signature d'un accord entre les deux pays sur la mise en place d’une ligne téléphonique d'urgence en cas d’incidents imprévus dans les activités de pêche en mer. -VNA