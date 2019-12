Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le directeur de la Garde nationale de Russie, le général Viktor Zolotov (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le directeur de la Garde nationale de Russie, le général Viktor Zolotov, à Hanoï le 3 décembre.



Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction devant les résultats de l’entretien entre l'invité russe et le ministre de la Sécurité publique, To Lam, qui, selon lui, a ouvert un nouveau chapitre de la coopération entre la Garde nationale de la Russie et le ministère de la Sécurité publique du Vietnam.



Nguyen Xuan Phuc a souligné que les visites en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et du président vietnamien Nguyen Phu Trong en septembre de l'année dernière, et de lui-même en mai de cette année, ainsi que les visites au Vietnam du Premier ministre russe D. Medvedev et le président de la Douma d'Etat V. Volodin à la fin de 2018 avait créé un puissant moteur de coopération bilatérale dans tous les domaines.



Il a indiqué que les deux pays organisaient l'Année du Vietnam en Russie et l'Année de la Russie en 2019-2020, avec de nombreuses activités pour marquer le 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux de l'amitié entre le Vietnam et la Russie et le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.



Le Premier ministre a toutefois fait remarquer que les relations économiques et commerciales bilatérales ne correspondaient pas encore aux bonnes relations en matière de politique, de défense et de sécurité entre les deux pays, exhortant les deux parties à redoubler d'efforts pour renforcer leur partenariat dans ces domaines.



Le gouvernement vietnamien soutient toujours et s'efforce de dégager les difficultés des entreprises russes faisant des affaires au Vietnam, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Nguyen Xuan Phuc a également demandé à la Russie de soutenir le point de vue et la position du Vietnam sur le problème de la mer Orientale, et d’aider le pays à bien jouer son rôle de président de l’ASEAN en 2020.



Il a exprimé le souhait que la Garde nationale de Russie coopère avec le ministère de la Sécurité publique du Vietnam dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et la criminalité, suggérant aux deux parties d'échanger des visites, de partager des informations professionnelles et de collaborer dans la formation du personnel, le transfert de technologie, la production d'équipements techniques et de moyens servant la police.



Le général Viktor Zolotov a affirmé que la Garde nationale russe était disposée à partager son expérience avec le Vietnam. Selon lui, les deux parties peuvent commencer par coopérer sur des aspects techniques spécialisés, contribuant ainsi à assurer la sécurité politique ainsi que l'ordre et la sécurité sociale. -VNA