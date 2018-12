Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et Nabil Bourisli, président et directeur général de Kuwait Petroleum International (KPI). Photo : VNA



Thanh Hoa (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu, le 23 décembre dans la province centrale de Thanh Hoa, Nabil Bourisli, président et directeur général de Kuwait Petroleum International (KPI), ainsi que des dirigeants des entreprises japonaises qui sont des investisseurs stratégiques du complexe de raffinerie et de pétrochimie de Nghi Son.



Le chef du gouvernement a apprécié les investissements koweïtiens et japonais, ainsi que la coopération active et le sens des responsabilité des partenaires étrangers dans ce projet d’envergure d'un investissement total de 9 milliards de dollars.



Au nom des investisseurs du projet du complexe de raffinerie et de pétrochimie de Nghi Son, Nabil Bourisli a remercié le gouvernement vietnamien pour son soutien. Il a souhaité que ce projet continue de bénéficier d’une attention du Premier ministre, du gouvernement et des organes compétents vietnamiens pour faciliter son fonctionnement.



Après avoir demandé aux investisseurs d’assurer un bon fonctionnement et la sécurité du projet, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc leur a affirmé que le gouvernement vietnamien favorisait toujours les investissements étrangers. Il a appelé les investisseurs à lancer rapidement la 2e phase, avant de charger les organes compétents de travailler avec eux pour traiter d'éventuels problèmes relatifs au projet.



Le Premier ministre s’est déclaré convaincu qu’avec les efforts de la partie vietnamienne et des investisseurs étrangers eux-mêmes, le projet remporterait des succès dans les temps à venir. -VNA