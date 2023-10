Hanoi (VNA) - Dans le cadre de sa visite en Arabie Saoudite et de sa participation au sommet de l'ASEAN - Conseil de coopération du Golfe (CCG), le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 19 octobre des dirigeants des groupes économiques et de fonds d'investissement d'Arabie saoudite, dont le groupe Aramco, le Fonds de développement d'Arabie saoudite, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le vice-président exécutif du groupe Aramco, Yasser M.Mufti. Photo : VNA

Recevant le vice-président exécutif du groupe Aramco, Yasser M.Mufti, et l’assistant du ministre de l'Energie de l'Arabie saoudite, Mohammed Al-Khrashiattend, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité Aramco à investir au Vietnam dans le secteur pétrolier et gazier, en particulier dans les grands projets pétrochimiques du Vietnam, développer la coopération commerciale dans le domaine du pétrole, du gaz et des produits pétrochimiques tels que le pétrole brut, le gaz de pétrole liquéfié, les résines plastiques, les engrais…

Le Premier ministre a demandé à Aramco de créer les conditions permettant au Groupe national pétrolier et gazier vietnamien (PVN) de participer aux activités de fourniture de services pétroliers et gaziers en Arabie saoudite, de trouver de grands projets dans lesquels investir ensemble et de soutenir la formation des ressources humaines dans ce secteur.

Yasser M.Mufti, pour sa part, souhaite avoir des opportunités d'investissement au Vietnam pendant que le Vietnam met en œuvre la construction d'une nouvelle raffinerie pétrochimique. Raffinerie, demandanr au gouvernement vietnamien de créer les conditions permettant à l'entreprise d'accroître ses investissements au Vietnam, en acceptant tout d'abord de permettre à l'équipe technique de l'entreprise de venir au Vietnam pour sonder le marché.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et M. Sultan Al-Marshad, directeur exécutif du Fonds de développement d'Arabie saoudite. Photo : VNA

M. Sultan Al-Marshad, directeur exécutif du Fonds de développement d'Arabie saoudite, a déclaré qu'au cours des 13 dernières années, le Fonds a mis en œuvre 13 projets au Vietnam, demandant au gouvernement vietnamien de continuer à créer des conditions plus favorables pour que le Fonds puisse fonctionner efficacement au Vietnam et s’est engagé à consacrer davantage de ressources aux projets au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié le fait que le Fonds de développement de l'Arabie saoudite ait récemment accordé des prêts préférentiels aux projets d'APD du Vietnam, pour un capital total de 165 millions de dollars. Les prêts du Fonds sont importants pour les projets et les localités bénéficiaires, car ils contribuent à améliorer les infrastructures et la vie des populations dans les régions reculées et difficiles du Vietnam.

Le Premier ministre a déclaré que le Vietnam mettait actuellement en œuvre trois percées stratégiques, notamment une percée dans le développement des infrastructures, en particulier des infrastructures de transport.

Afin de mettre en œuvre efficacement la coopération dans les temps à venir, le Premier ministre a suggéré que les deux parties doivent accroître les échanges, la coordination et organiser la mise en œuvre des engagements pris, contribuant à renforcer davantage la coopération intégrale entre le Vietnam et l’Arabie saoudite. - VNA