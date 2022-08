Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué une dépêche officielle sur la promotion de la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19.



Dans cette dépêche numérotée 755/CD-TTg, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de maintenir durablement les réalisations en matière de prévention et de contrôle du COVID-19, favorisant la reprise et le développement socio-économiques, en particulier dans le contexte où l'épidémie demeure compliquée.



Le chef du gouvernement a demandé au Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, aux présidents des Comités populaires de niveau provincial, ainsi qu’aux ministères, organes et agences gouvernementaux, d’œuvrer pour assurer l’efficacité de la vaccination, terminer rapidement la vaccination pour les personnes ciblées selon les instructions du ministère de la Santé.



Concernant la réponse aux nouveaux variants, le ministère de la Santé doit suivre de près l'évolution de l'épidémie de COVID-19 dans le monde, renforcer l’échange d’informations, étudier les expériences internationales et consulter des experts pour présenter des mesures appropriées et les mettre en œuvre de façon opportune et efficace.