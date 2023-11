Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La première réunion du Comité de direction de la mise en œuvre de la résolution n° 98/2023/QH15 de l'Assemblée nationale portant sur certains mécanismes et politiques de pilotage pour le développement de Hô Chi Minh-Ville a eu lieu le 26 novembre dans la mégapole du Sud, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Selon le Comité de direction, cette résolution compte 44 mécanismes et politiques, dont 27 nouvelles politiques appliquées spécifiquement à Hô Chi Minh-Ville dans différents domaines tels que la gestion des investissements, les finances, la gestion urbaine, des ressources et de l’environnement, l’innovation...



Lors de la réunion, les participants ont examiné les mesures pour sa mise en œuvre et les problèmes survenus.



Le Premier ministre a déclaré que Hô Chi Minh-Ville occupait une position et un rôle importants et disposait d’un potentiel distinct, d’opportunités exceptionnelles, d’avantages compétitifs et d’un vaste espace de développement.



Cependant, le cadre juridique reste limité. C'est pourquoi le Bureau politique, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont adopté des résolutions visant à éliminer les obstacles et à créer des conditions plus favorables au développement rapide et durable de Hô Chi Minh-Ville, a-t-il affirmé.