Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une réunion périodique du gouvernement pour évaluer les performances socio-économiques de juillet . Photo : VNA

Hanoï, 5 août (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 5 août une réunion périodique du gouvernement pour évaluer les performances socio-économiques de juillet et des sept premiers mois de cette année, ainsi que les progrès de la reprise socio-économique et du programme de développement, l'allocation et le décaissement des investissements publics et la mise en œuvre des trois programmes cibles nationaux.Au cours de la réunion, les membres du cabinet discuteront d'un rapport sur l'examen et la synthèse de la demande d'ajustements du plan budgétaire central en 2023 des ministères, des agences centrales et des localités.Ils donneront également des idées sur les propositions que les localités soumettront au gouvernement.S’adressant à la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a noté que la situation régionale et internationale a été complétée par un mélange de difficultés, de défis et d'opportunités, d'avantages. Dans ce contexte, les autorités à tous les niveaux, les secteurs et les localités ont déployé de grands efforts pour mettre en œuvre les tâches et les solutions.En conséquence, en juillet et au cours des sept premiers mois de cette année, le pays a pratiquement atteint tous les objectifs généraux avec de meilleures performances au fil des mois et des trimestres, a-t-il déclaré. Cependant, il a également souligné un certain nombre de lacunes et de difficultés.Le Premier ministre a souligné que l'économie nationale a vu de nombreux bons signes en août avec de belles perspectives.Cependant, il a rappelé aux ministères, secteurs et localités le risque de catastrophes naturelles qui se produisent souvent en août, et leur a demandé de se concentrer sur le traitement des problèmes existants et l'accomplissement de leurs tâches.Il a demandé aux membres du gouvernement de faire des évaluations et des analyses complètes sur les réalisations et les problèmes restants, en indiquant les raisons et en tirant des leçons.Il leur a également été demandé de faire des prévisions sur la situation future et de proposer des solutions pour le mois d'août et le reste de l'année.- VNA