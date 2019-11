Photo: VNA



Hanoï, 7 novembre (VNA) - Le 7 novembre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a adressé ses sincères condoléances aux familles des 39 victimes retrouvées mortes dans un camion porte-conteneurs au Royaume-Uni.

«C’est la douleur non seulement des familles des victimes, mais également de toute la communauté, de chaque Vietnamien et de tous les peuples du monde», a-t-il écrit dans le message.

Le Premier ministre a demandé au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Sécurité publique, aux agences et aux localités de travailler en étroite collaboration avec les autorités britanniques pour traiter rapidement les problèmes liés à l'affaire et prendre les mesures de protection du citoyen nécessaires pour que les victimes rentrent chez elles plus tôt.

Il a déclaré que le gouvernement vietnamien condamne fermement les activités de traite des êtres humains et le transport illégal de personnes à l'étranger. Le Vietnam appelle les pays de la région et le monde à continuer de renforcer leur coopération pour prévenir et réprimer ce type de crime, à prévenir des incidents similaires et à mener rapidement une enquête pour sanctionner les auteurs.

Le gouvernement vietnamien apprécie l'étroite coordination des autorités britanniques lors du traitement de l'affaire, a-t-il déclaré. Il a également remercié le peuple britannique, les Vietnamiens résidant au Royaume-Uni et le monde entier pour leur sympathie envers les victimes.

Le chef du gouvernement a également exhorté les comités du Parti de tous les niveaux, les administrations, les organisations de masse et les habitants des localités et du pays à encourager et à aider les familles des victimes à surmonter leur immense chagrin.

Le 7 novembre, le ministère vietnamien de la Sécurité publique et la police britannique ont affirmé que les 39 victimes retrouvées mortes dans un camion porte-conteneurs à Essex, dans le nord-est de Londres (Royaume-Uni), le 23 octobre, sont vietnamiens.

Le ministère de la Sécurité publique a déclaré que les victimes étaient originaires de Hai Phong, Hai Duong, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh et Thua Thien-Hue. -VNA