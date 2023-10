Tra Vinh (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu une réunion ce dimanche avec les autorités de Trà Vinh pour discuter des futures missions socioéconomiques de cette province méridionale.

Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Au cours des neuf derniers mois, Trà Vinh a obtenu une croissance de 8,51%, la plaçant au 2e rang dans le delta du Mékong et au 11e rang au niveau national.

Des progrès remarquables ont été observés à travers divers indicateurs, notamment la valeur de la production industrielle, le volume des ventes au détail, les services, ainsi que le montant des investissements. La connectivité économique régionale et interrégionale s'est nettement renforcée au fil des années.

Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a identifié les secteurs d'excellence ainsi que les principaux défis auxquels Trà Vinh devra faire face.

À l'avenir, la province devra investir massivement dans l'agriculture intelligente, l'économie maritime, la croissance verte, la transition numérique, le tourisme culturel et la protection de la biodiversité.

Le Premier ministre a demandé à Tra Vinh de mettre en œuvre efficacement la stratégie clé visant à créer un développement de percée et durable basé sur les piliers. Photo : VNA

Le Premier ministre a demandé à Tra Vinh de mettre en œuvre efficacement la stratégie clé visant à créer un développement de percée et durable basé sur les piliers. Il s’agit d’une agriculture de haute technologie dotée d’une pensée économique agricole, l'économie maritime comme moteur. L'industrie se concentre sur la transformation des produits agricoles et les énergies renouvelables. Il faut promouvoir la croissance verte, la transformation numérique, l'innovation et des ressources humaines de haute qualité. Les infrastructures techniques, les infrastructures sociales et les investissements urbains doivent être synchrones et modernes.



Pour mettre en œuvre l'orientation de développement ci-dessus, Tra Vinh doit exploiter efficacement ses potentiels et ses avantages, se connecter efficacement aux centres économiques, en exploitant les avantages de la route maritime de la région, valorisant les ressources humaines, les traditions culturelles et historiques. Le développement culturel est à égalité avec l'économie, garantissant le bien-être social et la protection de l'environnement.

Ce dimanche matin, le Premier Ministre Pham Minh Chinh a visité la zone économique de Dinh An, située au sein de la cité Duyên Hai, dans la province de Trà Vinh.

Au complexe portuaire de Dinh An, Pham Minh Chinh a examiné le plan d'aménagement de cette zone pour les années à venir. Désireux de devenir le principal levier de croissance de Trà Vinh, Dinh An se spécialise dans différents secteurs: l'électricité, la pétrochimie, la construction navale, les industries auxiliaires, les services logistiques, le tourisme, le commerce portuaire, le développement urbain, et la nouvelle ruralité.



Le Premier Ministre a insisté sur la nécessité d'évaluer la pertinence de chaque projet envisagé, en tenant compte des besoins en transport de frets et de passagers, ainsi que la connectivité entre Dinh An et les autoroutes côtières. Pham Minh Chinh a également proposé la construction de ponts pour relier cette zone économique à la province de Bên Tre, ainsi que la création d'un nouveau port en eau profonde. Ces projets pourront être financés conjointement par le gouvernement central et les autorités locales.

Ce dimanche, le Premier Ministre a rendu visite à Trân Thi Nhut, une mère vietnamienne héroïque résidant dans la commune de Hùng Hoà, relevant du district de Tiêu Cân. - VNA