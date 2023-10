Riyad (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des entretiens bilatéraux avec le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr., le président indonésien Joko Widodo et le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, à l’occasion de sa participation au Sommet entre l’ASEAN et le Conseil de coopération ASEAN-Golfe (CCG) à Riyad, la capitale de l’Arabie Saoudite, le 20 octobre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le président indonésien Joko Widodo. Photo : VNA

Lors de leur rencontre, le chef du gouvernement vietnamien et le président philippin ont demandé aux ministères et agences concernés d’accélérer la signature d’un accord intergouvernemental sur le commerce du riz afin de renforcer le rôle proactif du Vietnam et des Philippines dans la production et l’exportation de riz.Les deux dirigeants ont affirmé que la prochaine visite au Vietnam du président Marcos Jr. générerait un nouvel élan pour développer davantage les relations étendues et efficaces entre les deux pays, apportant des avantages tangibles à leurs peuples et apportant une contribution positive à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région.Ils se sont également engagés à discuter activement des mesures visant à renforcer les liens dans les temps à venir. Ils mettront en œuvre efficacement les accords signés et accéléreront la ratification rapide de l’accord sur la délimitation des zones économiques exclusives, contribuant ainsi à apporter des avantages pratiques à leurs peuples.Les deux dirigeants ont affirmé leur coordination active pour renforcer la coopération commerciale, convenant de charger les ministères concernés de négocier et d’avancer vers la signature d’un accord commercial à long terme sur l’exportation de riz, ainsi que d’étendre l’exportation et l’importation de produits agricoles sur leurs marchés respectifs. .Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité l’Indonésie pour sa présidence réussie de l’ASEAN 2023. Sur les questions mondiales et régionales, ils se sont engagés à continuer de travailler en étroite collaboration dans divers forums mondiaux et régionaux, en particulier aux Nations Unies et à l’ASEAN, ainsi que sur les questions mondiales et régionales d’intérêt commun.Au cours de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue singapourien Lee Hsien Loong ont discuté des orientations visant à faire évoluer les relations bilatérales vers un partenariat stratégique intégral au moment opportun.Saluant les contributions positives du Parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP), ils ont convenu de charger les agences compétentes d’étudier la possibilité d’établir une association des zones industrielles des deux pays, améliorant ainsi l’efficacité des opérations du VSIP en utilisant des technologies intelligentes et vertes et des modèles durables et en promouvant le développement des écosystèmes industrialo-urbains.Les deux dirigeants ont également convenu de construire conjointement une base de données partagée entre les deux pays pour faciliter le processus de transformation numérique des deux économies.Concernant les priorités et les axes des relations économiques Vietnam-Singapour, le Premier ministre Lee Hsien Loong a reconnu l’énorme potentiel du Vietnam en matière d’énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne et solaire.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié Singapour d’avoir autorisé la fourniture d’électricité du Vietnam à la cité-État.Les deux parties ont également souligné l’importance de renforcer les échanges entre les peuples, y compris entre les jeunes des deux pays, pour accroître la compréhension mutuelle et approfondir l’amitié et les liens durables entre les deux nations. – VNA