Ankara, 30 novembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, à Ankara, le 29 novembre (heure locale), dans le cadre de sa visite officielle en Turquie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie , Numan Kurtulmus. Photo : VNA

Numan Kurtulmus a hautement apprécié l'importance historique de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh, en particulier au moment où le Vietnam et la Turquie célèbrent le 45e anniversaire des relations diplomatiques.



Félicitant le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique, Numan Kurtulmus s’est réjoui de la coopération active des deux pays ainsi que du potentiel de collaboration dans les domaines de l'économie, du commerce, de la science, de la technologie et de l'industrie de défense.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh, pour sa part, a exprimé sa joie du développement récent des relations entre les deux pays, affirmant que le Vietnam souhaite consolider et renforcer la coopération intégrale avec la Turquie sur tous les canaux du Parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et de l’échange entre les peuples, contribuant ainsi à approfondir les relations entre les deux nations.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Également lors de la rencontre, les deux parties ont discuté et convenu de nombreuses mesures visant à renforcer l'efficacité de la coopération entre les deux pays et entre les deux organes législatifs en particulier, notamment les échanges de délégations à tous les niveaux et la formation éducative, notamment linguistique, pour améliorer la compréhension mutuelle entre les deux peuples des deux pays.



Le Premier ministre a profité de l'occasion pour transmettre l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, à inviter le président Numan Kurtulmus à visiter le Vietnam. Le président Numan Kurtulmus a accepté l'invitation avec plaisir et a exprimé son souhait de rendre la visite en 2024.



En ce qui concerne la coopération parlementaire, les deux parties ont convenu d'intensifier les contacts et les échanges entre les commissions des deux Assemblées nationales, les groupes parlementaires d'amitié et les groupes de jeunes parlementaires afin de partager leurs expériences en matière d'élaboration de lois, de suivi et de prise de décision sur des questions importantes du pays.



Ils sont également convenus de se renforcer et de se soutenir mutuellement dans les forums parlementaires multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et l'Assemblée parlementaire asiatique (APA), et d'encourager les deux gouvernements à mettre en œuvre efficacement les engagements et accords bilatéraux.



Les deux parties ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a partagé la position du Vietnam sur le règlement des conflits par des mesures pacifiques et par le dialogue. - VNA