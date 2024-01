Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente suisse Viola Amherd. Photo: VNA

Davos (VNA) - A l'occasion de sa participation à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos (WEF Davos 2024), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 17 janvier la présidente suisse Viola Amherd et la secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) Rebeca Grynspan.



Appréciant les réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières années, la présidente suisse a affirmé que le Vietnam était un partenaire économique prioritaire et important de son pays en Asie du Sud-Est. Elle s'est engagée à continuer à fournir des aides au développement au Vietnam, avec plus de 40 projets actuellement mis en œuvre dans divers domaines.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a émis son espoir d'accueillir davantage d'entreprises suisses au Vietnam, de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation, et de promouvoir la coopération en matière de sécurité et de défense.



Les deux dirigeants ont également convenu d'adopter une approche flexible dans les négociations de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE) et de l'Accord bilatéral de protection des investissements, afin de créer des conditions favorables aux entreprises des deux pays et de garantir leurs intérêts.



Les deux dirigeants ont affirmé qu'ils continueraient à se coordonner étroitement lors des forums régionaux et internationaux dans les temps à venir. Concernant la Mer Orientale, les deux parties sont unanimes sur l'importance de garantir la liberté de navigation et de survol, de respecter le droit international et de résoudre les différends par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982)...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) Rebeca Grynspan. Photo: VNA



Lors de sa rencontre avec la Secrétaire générale de la CNUCED, le Premier ministre Pham Minh Chinh a émis son souhait que la CNUCED renforce davantage son rôle dans la promotion de la coopération mondiale et de la coopération Sud-Sud, en particulier des modèles de coopération trilatérale, entre le Vietnam et un pays développé et un pays moins développé. Il a également déclaré souhaiter que la CNUCED continue de soutenir le Vietnam dans tous les aspects du développement.



Pour sa part, Rebeca Grynspan a invité le Vietnam à participer et contribuer activement à l'organisation de la Conférence ministérielle de la CNUCED prévue en 2025. En tant qu'ancienne vice-présidente du Costa Rica, elle a dit qu'elle considérait toujours le Vietnam comme un modèle de développement, souhaitant effectuer une visite au Vietnam.



A cette occasion, le Premier ministre l'a invitée à se rendre prochainement au Vietnam pour continuer à discuter des mesures visant à renforcer la coopération entre les deux parties. -VNA