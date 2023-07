Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo :VNA



Hanoï (VNA) - A l'occasion du 76e anniversaire de la Journée des Invalides et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2023), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré une délégation de personnes méritantes de la province de Nam Dinh (Nord).

Il a respectueusement adressé les sincères salutations, les sentiments et les gratitudes profonds aux vétérans révolutionnaires, aux mères héroïques, aux héros des forces armées, aux soldats blessés, aux soldats malades, aux proches des Morts pour la Patrie et aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie de tout le pays en général et de la province de Nam Dinh, en particulier.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des personnes méritantes de Nam Dinh. Photo :VNA



Pham Minh Chinh a déclaré que le Parti et l'État accordaient toujours une attention particulière, prenaient de nombreuses positions et politiques préférentielles pour les soldats blessés, les proches des Morts pour la Patrie, les personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie. C'est une mission politique importante et régulière.

Le Premier ministre a affirmé que, quelle que soit la difficulté, le Parti et l'État accordaient également la priorité à la mise en œuvre de ces positions et politiques pour contribuer à compenser partiellement les contributions, les sacrifices et les pertes des personnes ayant des services méritoires à la Patrie. Malgré leur douleur et leur pertes causées par la guerre, de nombreuses personnes ont toujours fait de grands efforts pour s'élever dans la vie, devenir les exemples dans le travail et la vie.

A cette occasion, le dirigeant a demandé à tous les niveaux, agences et localités, dont la province de Nam Dinh, de continuer à perfectionner et à bien mettre en œuvre les politiques et les lois en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie, en veillant à ce que celles-ci et leurs familles aient un bon niveau de vie. Il a appelé à attirer les ressources sociales, à favoriser le mouvement de reconnaissance pour ce personnes méritantes.

La rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et des personnes méritantes de Nam Dinh. Photo : VNA



Le chef du gouvernement a souhaité que les soldats blessés, les soldats malades, les proches des Morts pour la Patrie, les personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie du pays et de la province de Nam Dinh, en particulier, de promouvoir la tradition et leur bonnes qualité pour participer activement à l’édification nationale.

Durant la guerre de résistance pour la libération nationale et l’exécution du devoir international, des dizaines de milliers de personnes exceptionnelles de Nam Dinh avaient rejoint l'armée, avec enthousiasme pour sauver le pays et aider des amis étrangers.

Dans cette glorieuse cause révolutionnaire, la province de Nam Dinh comptait plus de 36.000 soldats morts, plus de 25.000 soldats blessés, 2.902 mères

héroïques, outre plus de 10.000 autres personnes infectées par des produits chimiques toxiques. -VNA