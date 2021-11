Le Premier ministre Pham Minh Chinh (3e de gauche) rencontre des médecins et experts médicaux franco-vietnamiens. Photo: VNA

Paris (VNA) – Lors de sa visite officielle en France, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 4 novembre (heure locale) des médecins et experts médicaux franco-vietnamiens.

Le Premier ministre s’est déclaré satisfaisant devant le développement avantageux de la coopération Vietnam-France, notamment dans la santé, la France ayant octroyé au Vietnam deux millions de doses de vaccin. Il a remercié le gouvernement, le secteur de la santé, des médecins et experts médicaux français pour avoir soutenu le Vietnam dans la lutte contre le COVID-19.

Il a appelé les médecins et experts médicaux franco-vietnamiens à continuer à soutenir le Vietnam non seulement dans la prévention et le contrôle du COVID-19 mais aussi dans tous les domaines.

Le même jour, le Premier ministre a travaillé avec onze ambassadeurs vietnamiens dans les pays européens, les félicitant pour leurs contributions au pays, en particulier dans la mise en œuvre de la diplomatie vaccinale. Il leur a suggéré de mettre en œuvre la politique extérieure dans un esprit d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec les ambassadeurs vietnamiens dans les pays européens. Photo: VNA

Le Vietnam défend avec persévérance et détermination son indépendance et son intégrité territoriale par des moyens pacifiques et représente un pays épris de paix, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a demandé aux ambassadeurs d’accélérer la promotion du tourisme vietnamien dans la période post-COVID-19, de mieux profiter de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) pour promouvoir les exportations nationales.

Il leur a également demandé de travailler avec la Commission européenne (CE) pour faire retirer le « carton jaune » sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans les meilleurs délais. -VNA