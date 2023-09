Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la maire d'Oakland, Mme Sheng Thao. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu une délégation d'hommes politiques de villes de la région de la baie de San Francisco, en Californie, dirigée par la maire d'Oakland, Mme Sheng Thao, le 18 septembre après-midi (heure locale) dans le cadre de son voyage aux États-Unis pour assister à la semaine de haut niveau de la 78e Assemblée générale des Nations Unies et aux activités bilatérales dans le pays.

Notant que le Vietnam et les États-Unis ont élevé leurs relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique intégral lors de la visite au Vietnam du président américain Joe Biden, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que cela reflétait les aspirations des deux pays à promouvoir davantage le développement pratique et efficace des relations pour les deux pays. au bénéfice de leur peuple, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région Asie-Pacifique.

Sheng Thao et plusieurs responsables et hommes d'affaires ont rappelé leurs bons souvenirs de leur visite au Vietnam en août dernier.



Les membres de la délégation ont exprimé leur satisfaction face à l'établissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis. Ils ont déclaré qu'ils préparaient la réunion des dirigeants de l'APEC à San Francisco en novembre prochain et qu'ils attendaient avec impatience d'accueillir le président vietnamien Vo Van Thuong.

Ils ont affirmé leur espoir de renforcer les liens entre les entreprises technologiques de la Silicon Valley avec la communauté vietnamienne ainsi qu'avec le Vietnam, exprimant leur conviction qu'avec leurs relations solides, les deux pays disposent d'un grand potentiel pour une coopération plus forte, notamment dans les domaines de la technologie, des semi-conducteurs et des produits pharmaceutiques.

Mme Sheng Thao a déclaré que la région de la baie de San Francisco abrite une forte communauté vietnamienne qui a reçu le soutien des administrations de l'État et des villes. Elle a exprimé son espoir de rechercher des opportunités de coopération avec des entreprises vietnamiennes investissant aux États-Unis, notamment le constructeur automobile VinFast.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam accueillait toujours et accordait des sentiments familiaux aux Vietnamiens d'outre-mer pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine.

Réaffirmant la politique cohérente visant à créer des conditions favorables aux étrangers et à la communauté vietnamienne à l'étranger pour faire des affaires au Vietnam, le Premier ministre a suggéré que Mme Sheng Thao et les représentants des villes et des entreprises de la région de la baie de San Francisco appellent davantage de personnes et d'entreprises à échanger et à sonder des opportunités d'investissement et d'affaires dans la nation d’Asie du Sud-Est.

Il a affirmé que le renforcement de la coopération, le partage des intérêts et la collaboration dans le développement national constituent une mesure efficace et pratique pour déployer le partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis et contribuer aux efforts conjoints visant à régler les conséquences de la guerre.- VNA