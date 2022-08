Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la réunion périodique du gouvernement d’août portant sur l'édification de la loi. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 24 août une réunion périodique du gouvernement d’août portant sur l'édification de la loi.

La réunion discute de quatre lois que sont La loi foncière (amendée), la Loi sur les appels d'offres (amendée), la Loi sur les coopératives (amendée) et la Loi sur les prix (amendée). Ce sont les lois difficiles mais très nécessaires à l'heure actuelle, contribuant à éliminer les difficultés et les obstacles, servant à une reprise rapide, à un développement durable après la pandémie de COVID-19 et à une résilience aux impacts et chocs externes.

Le chef du gouvernement a déclaré que le perfectionnement des institutions et l’édification de la loi étaient l’une des trois percées fixées par les récents Congrès du Parti. Le gouvernement considère l’édification et le perfectionnement de l’institution comme l'une des tâches importantes qui doivent être mises en eouvre de manière régulière et continue.

La réunion périodique du gouvernement d’août sur l'élaboration de la loi. Photo : VNA



Ces dernières années, le gouvernement a consacré beaucoup d'efforts et de temps pour investir dans l'élaboration de documents juridiques. Chaque mois, le gouvernement tient une réunion spéciale concernant l'élaboration de la loi, sans compter l'édification de décrets, résolutions, circulaires..., pour créer des changements positifs dans le processus de fonctionnement de l'appareil, de direction et d’administration.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les membres du gouvernement et les chefs d'agences doivent diriger directement les organismes dans l'application de la loi, outre leurs contributions à l’élaboration de la loi. -VNA