Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête d’une délégation vietnamienne, a participé le 18 décembre à Tokyo (Japon) au premier sommet sur la «Communauté asiatique zéro émission (AZEC)».

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête d’une délégation vietnamienne, a participé le 18 décembre à Tokyo (Japon) au premier sommet sur la «Communauté asiatique zéro émission (AZEC)». Photo : VNA

La conférence a réuni de hauts dirigeants des pays de l'ASEAN, du Japon et de l'Australie. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé un message fort sur le thème "Volonté partagée, haute détermination et action drastique vers une Asie développée avec zéro émission nette".

Le Premier ministre japonais Kishida Fumio a souligné l'importance de ce premier sommet de l'AZEC, affirmant que l'AZEC jouait un rôle important dans la promotion de l'innovation, le soutien à la mise en œuvre et la construction d'une chaîne d'approvisionnement transparente, flexible, solide et fiable.

Les pays de l'ASEAN et l'Australie ont tous hautement apprécié l'initiative du Japon et l'organisation de ce 1er Sommet, estimant que l'AZEC était un forum important permettant aux pays membres de partager des informations sur les efforts de chacun et de s'engager à se coordonner étroitement pour atteindre les trois objectifs de réduction des émissions de carbone, de sûreté et sécurité énergétiques et de croissance économique en Asie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des délégués. Photo : VNA

Participant au Sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a parlé des impacts croissants du changement climatique, exigeant ainsi que la communauté internationale fasse preuve de détermination et d'actions concrètes pour atteindre l'objectif de zéro émissions nettes, affirmant que avec sa responsabilité envers le monde et tous les peuples, le Vietnam avait mis en œuvre de nombreuses mesures drastiques, notamment les stratégies nationales sur le changement climatique et sur la croissance verte, le Plan énergétique VIII qui s'oriente vers les énergies renouvelables…



Pour atteindre les objectifs de l'AZEC, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé des domaines pour promouvoir la coopération afin de se concentrer sur la recherche, le développement et la diversification des sources d'énergie propres et des nouvelles technologies, en promouvant le transfert de technologies pour garantir que les sources d'énergie propres soient largement accessibles et abordable dans la région asiatique, assurer une conversion d’énergie propre adaptée aux conditions de chaque pays.

En même temps, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'il était nécessaire de promouvoir davantage de nouveaux mécanismes de financement climatique, la coopération public-privé et la coopération dans le secteur privé pour créer les conditions permettant aux pays en développement d'accéder aux ressources naturelles et aux capitaux préférentiels, renforcer la coopération en matière de formation de ressources humaines de haute qualité, de gestion intelligente et de perfectionnement des institutions de marché modernes, appropriées et efficaces pour chaque pays.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé qu'avec une grande détermination et une action forte, ainsi que l'aide active et efficace des pays développés aux pays en développement, une Asie avec zéro émission nette deviendrait une réalité, apportant la prospérité à la communauté des nations asiatiques et un avenir durable à l'échelle mondiale. - VNA