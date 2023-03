Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a dialogué mercredi 22 mars à Hanoi avec les jeunes de tout le pays, adressant à plus de 20 millions de jeunes vietnamiens un message de l’estime du Parti et de l’Etat pour le rôle de la jeunesse dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Vue de la conférence sur le thème "Construire des ressources humaines jeunes de haute qualité pour répondre à l’ère 4.0", à Hanoi, le 22 mars. Photo : VNA



S’exprimant lors d’une conférence en format hybride sur le thème "Construire des ressources humaines jeunes de haute qualité pour répondre à l’ère 4.0", il a détaillé les mesures destinées à développer le socle de connaissances et de compétences utiles à maîtriser pour favoriser l’ouverture des jeunes à l’international ; à former l’esprit, le corps et l’âme des jeunes ; et à créer les meilleures conditions pour l’entrepreneuriat et l’innovation des jeunes.



Le Vietnam aspire à devenir une nation développée à revenu élevé d’ici 2045, basée sur trois piliers, à savoir un État de droit socialiste, une démocratie socialiste, et une économie de marché à orientation socialiste, a-t-il déclaré, ajoutant que l’économie de marché doit nécessairement suivre les lois du marché et le travail doit aussi obéir à la loi de l’offre et de la demande.



Le mécanisme du marché ouvre beaucoup d’opportunités pour chacun d’entre nous, tant que nous avons la volonté, l’évertuement et la détermination à poursuivre nos objectifs. J’espère que la jeunesse vietnamienne continuera à promouvoir la tradition d’autonomie et de résilience, à braver les difficultés et les défis et à avancer avec la nation, a-t-il souligné.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence, à Hanoi, le 22 mars. Photo : VNA



Il a exhorté les jeunes vietnamiens à être à l’avant-garde de l’instruction, de l’entraînement du corps et de l’esprit; à rehausser la bravoure, la volonté; à être pionniers dans le travail, l’activité économique, l’innovation et la créativité à l’ère 4.0; à être en première ligne dans l’œuvre de défense de l’indépendance nationale liée au socialisme, dans l’intégration internationale et dans la prévention et la lutte contre les forces hostiles.

Le chef du gouvernement s’est déclaré convaincu que les jeunes vietnamiens sont conscients de leurs responsabilités et appliquent les enseignements du président Hô Chi Minh selon lesquels "là où le soutien est nécessaire, les jeunes sont présents/ là où les difficultés apparaissent, il y a jeunes", se consacrant entièrement rendre le pays puissant et prospère, le peuple de plus en plus riche et heureux.

Lors de la conférence tenue à l’occasion du 92e anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars 1931-2023), il a formulé ses meilleurs aux jeunes vietnamiens et remis les prix du Premier ministre à dix jeunes vietnamiens exemplaires en 2022 et à dix jeunes vietnamiens prometteurs en 2022. – VNA