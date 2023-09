Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les autres chefs de délégation au 26ème Sommet de l'ASEAN+3. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - Dans l'après-midi du 6 septembre, à Jakarta, en Indonésie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au Sommet de l’ASEAN 3 (ASEAN, la Chine, le Japon et la République de Corée) et aux Sommets entre l'ASEAN et les États-Unis, le Canada.



Au Sommet de l’ASEAN 3, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l'ASEAN 3 devait se coordonner pour promouvoir les échanges économiques, le commerce, les investissements et les liens multilatéraux. Il a proposé que l'ASEAN 3 élargisse les domaines de coopération, notamment la transformation numérique, le commerce électronique, les technologies vertes..., afin de favoriser une croissance inclusive, vers un développement durable, avec des avantages pratiques aux populations. Il a souligné la nécessité de se coordonner pour assurer la sécurité alimentaire dans chaque pays et dans toute la région dans toutes les situations.



Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam était disposé à collaborer pour promouvoir les cadres de coopération Mékong-Lancang, Mékong-Japon et Mékong-République de Corée, contribuant ainsi efficacement au développement durable de la sous-région du Mékong.



Au 11e Sommet ASEAN - États-Unis, Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de faire rapidement de la coopération économique et commerciale un pilier, des sciences, des technologies et de l'innovation la force motrice du partenariat stratégique intégral ASEAN - États-Unis.

Panorama du 11e Sommet ASEAN - États-Unis. Photo: VNA



Selon lui, il est nécessaire que les deux parties se coordonnent pour promouvoir un commerce harmonieux et durable. En outre, il est important de consacrer des ressources appropriées pour élargir la coopération dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation, pour ouvrir un nouvel espace de développement et créer une forte dynamique en faveur de la croissance économique et du développement durable.



Le Premier ministre a appelé l'ASEAN à se coordonner avec les États-Unis pour mettre en œuvre efficacement des initiatives dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de l'environnement et du développement durable...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au 11e Sommet ASEAN - États-Unis. Photo: VNA

A cette occasion, il a demandé aux États-Unis de soutenir le Vietnam dans sa réponse au changement climatique, en mettant en œuvre la Déclaration du Partenariat de transition énergétique juste, et de continuer à soutenir le développement de la sous-région du Mékong à travers le mécanisme de partenariat Mékong-États-Unis, de garantir les efforts de développement durable dans la région du delta du Mékong au Vietnam...



Au Sommet ASEAN-Canada, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que c'était le bon moment pour porter les relations ASEAN-Canada au niveau de partenariat stratégique. Il a affirmé que le Vietnam se coordonnerait activement avec d'autres pays pour transformer les engagements en actions pratiques et spécifiques, dignes de la nouvelle stature des relations.



Soulignant que la coopération économique pour une prospérité commune devrait être la priorité du partenariat stratégique nouvellement établi, il a appelé le Canada à créer des conditions plus favorables aux exportations de marchandises du Vietnam et d'autres pays de l'ASEAN vers son marché.