Un glissement de terrain sur le col Bao Loc, province de Lam Dong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé une dépêche au Comité directeur national sur la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, aux agences concernées, aux ministères et à cinq localités du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre), demandant des efforts pour faire face aux inondations, affaissements, glissements de terrain et assurer la sécurité des barrages dans la région.



La dépêche cite un rapport du Comité populaire de la province de Lam Dong sur des pluies torrentielles prolongées dans la région de Tay Nguyen. De nombreuses localités ont connu des affaissements et des glissements de terrain, affectant la vie des gens et endommageant les ouvrages de transport. En particulier, l'affaissement et les glissements de terrain dans les zones de construction des réservoirs de Dong Thanh dans la commune de Dong Thanh, du district de Lam Ha, province de Lam Dong et de Dak N'Ting dans le district de Dak G'long de la province de Dak Nong entraînent des risques élevés pour la sécurité des barrages et réservoirs.



Afin d'atténuer les impacts des catastrophes naturelles et d'assurer la sécurité des barrages et des réservoirs ainsi que la sécurité des personnes et des biens, le Premier ministre a demandé aux présidents des Comités populaires des provinces de Lam Dong et Dak Nong et d'autres localités de Tay Nguyen de mettre en œuvre de manière drastique les orientations gouvernementales données dans les dépêches précédentes.

Une fissure dans le barrage du lac Dak N'ting. Photo : VNA



Les localités devraient affecter des forces pour examiner les zones à haut risque de glissement de terrain et inspecter la mise en œuvre des mesures pour assurer la sécurité des personnes, des barrages et des réservoirs. Les présidents du comité populaire provincial ont la responsabilité devant le Premier ministre de tout incident portant atteinte à la vie et aux biens des personnes.



Le chef du gouvernement a demandé au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, également l'agence permanente du Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, de désigner un vice-ministre pour coordonner avec le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le ministère des Transports, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de la Construction pour inspecter et diriger la prévention et l'atténuation des conséquences des catastrophes naturelles dans cette région, en particulier la garantie de la sécurité des personnes, des barrages et des réservoirs à Lam Dong et Dak Nong.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural est chargé d'envoyer des experts expérimentés à Lam Dong et Dak Nong pour évaluer la sécurité des réservoirs à Dong Thanh et Dak N'Ting, donnant ainsi des mesures appropriées et assurant la sécurité des travaux et des zones résidentielles à proximité.



Le Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et d'autres ministères et secteurs concernés continuent de surveiller, de diriger et de coordonner avec les localités la mise en œuvre des activités de prévention et de contrôle des catastrophes et la résolution des conséquences des catastrophes naturelles, tout en rendant compte au Premier ministre des questions au-delà de leur compétence. -VNA