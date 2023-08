Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VTV



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la directive No 24/CT-TTg sur la garantie de la sécurité alimentaire nationale et la promotion de la production et des exportations durables du riz dans la période actuelle.

Ces derniers temps, la situation du commerce mondial du riz demeure compliquée. Les prix du riz ont tendance à augmenter en raison de l’interdiction des exportations par certains pays, des phénomènes météorologiques extrêmes, des catastrophes naturelles... Au Vietnam, certaines localités ont la tendance à acheter massivement de riz, ce provoquant un déséquilibre entre l'offre et la demande et faisant grimper les prix intérieurs du riz de manière déraisonnable.

Face à cette situation, le Premier ministre a donné des demandes.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural doit revoir l'orientation de la planification et du développement des zones de production de riz à grande échelle et de haute qualité, et suivre de près les conditions météorologiques, les catastrophes naturelles et les épidémies pour assurer l'objectif de production annuelle de plus de 43 millions de tonnes de riz dans les années prochaines ; élaborer et mettre en œuvre rapidement le projet "Développer durablement un million d'hectares de riziculture de haute qualité à faibles émissions associées à une croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030".

Le ministre de l'Industrie et du Commerce dirige, inspecte et supervise les activités d'exportation de riz, tout en assurant la sécurité alimentaire nationale, doit

compléter et soumettre au gouvernement un projet de Décret modifiant et complétant le Décret n° 107/2018/ND-CP du 15 août 2018 du gouvernement concernant les activités d'exportation de riz,

Le ministre des Finances et la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam doivent diriger la mise en œuvre de mesures visant à stabiliser les prix et à soutenir les producteurs, les exportateurs et les commerçants de riz, conformément à la loi.

Le Premier ministre a également ordonné de traiter strictement les affaires de spéculation et de profit illégal, de rehaussement des prix du riz à un niveau déraisonnable, ce provoquant une instabilité sur le marché intérieur et international.

Le président de l'Association vietnamienne de l'alimentation doit coopérer avec les ministères, les secteurs et des localités concernés pour mettre à jour et transmettre rapidement à ses membres les informations sur la situation de l'offre et de la demande de riz, les réglementations, les nouvelles politiques des marchés étrangers.

Les exportateurs de riz maintiennent strictement le niveau minimum de réserve ; surveiller activement la situation du commerce mondial du riz ; échanger des informations avec l'Association vietnamienne de l'alimentation pour signaler rapidement les problèmes qui se posent et proposer des mesures de traitement. - VNA