Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Moon Hee-sang. Photo : VNA



Séoul (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu le 28 novembre une entrevue avec le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Moon Hee-sang.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant le développement vigoureux et efficace des relations entre leurs pays ces derniers temps.

Le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Moon Hee-sang a souligné que les deux pays devraient continuer de renforcer leur confiance et leur compréhension mutuelles, ainsi que leur coopération étroite, pour approfondir leur partenariat stratégique en tous domaines, de la politique à la sécurité en passant par l’économie, les sciences, l’éducation et la culture. Il a également insisté sur la nécessité de collaborer dans les questions régionales et internationales, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération au développement dans la région comme dans le monde.

Le Premier ministre vietnamien a déclaré souhaiter que l’Assemblée nationale et les parlementaires sud-coréens continuent de favoriser la coopération entre les gouvernements, les entreprises et les habitants des deux pays. Il a demandé à l’Assemblée nationale sud-coréenne de continuer d’assister les Vietnamiens vivant dans ce pays, notamment les familles vietnamo - sud-coréennes.

De son côté, Moon Hee-sang a assuré que l’Assemblée nationale sud-coréenne prendrait des mesures efficaces pour assister les Vietnamiens vivant sur son sol. -VNA